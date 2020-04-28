HR-специалисты рассказали, как самоизоляция изменит рынок труда

По мнению экспертов, в первую очередь перемены затронут те сферы, которые подлежат автоматизации

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавирусной инфекции ускорила процессы автоматизации и цифровизации бизнеса. В долгосрочной перспективе это может привести к снижению спроса на специалистов, работающих в сфере продаж, хотя в ближайшее время они останутся востребованными. Рост же ожидается в сферах IT, здравоохранения, робототехники, агропромышленности. Прогнозами относительно изменений на рынке труда с ТАСС поделились специалисты в области подбора персонала. Цифровая реальность "Не будет такого, что мы вышли с карантина и сразу какие-то профессии исчезли. Надо понимать, что так быстро профессии не исчезают. Другой вопрос, что на них будет меньше спроса", - отмечает Алена Владимирская - HR-специалист, основательница "Лаборатории карьеры Алены Владимирской".

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По ее словам, такие изменения происходят быстро, но незаметно, люди обнаруживают их постфактум, как это произошло с сервисами такси в крупных городах. В первую очередь перемены затронут те сферы, которые подлежат автоматизации. "Все, что можно автоматизировать какими-то роботами, дронами, начиная с водителей, курьеров, и заканчивая продавцами магазинов, рядовыми бухгалтерами, юристами в офисе. Речь идет не о супер-профессионалах, а о рядовых работниках <...> Это те профессии, которые сейчас точно начнут исчезать", - говорит она. С ней солидарен Феликс Кугел, управляющий директор кадровой компании UNITY. Он отмечает, что работодатели сейчас стараются перевести все возможные процессы в цифровую среду. "Под угрозой вымирания из-за развития технологий оказались турагенты, консультации которых заменяются рекомендательными алгоритмами онлайн-сервисов для путешественников. Сейчас к технологическому аспекту, негативно влиявшему на востребованность специалистов в отрасли, прибавился социальный: туристическая сфера - одна из тех, которые сильнее всего пострадали из-за коронавируса. <...> Может исчезнуть профессия "кассир" - ретейлеры делают ставку на кассы самообслуживания, позволяющие сократить очереди в магазинах, и тестируют микромаркеты (вендинговые автоматы) в подъездах домов", - считает эксперт. Также, по его мнению, в зоне риска банковские работники, занятые рутинными операциями, которые постепенно автоматизируются. "Печатная индустрия переживает кризис, проигрывая растущему онлайн-рынку (электронные медиа и др.), востребованность специалистов, занятых в этой сфере будет снижаться. Автоматизация также затронет библиотекарей, почтальонов", - добавил он. Торговля уходит в интернет Сейчас в связи с режимом самоизоляции очень востребованы специалисты, так или иначе связанные с онлайн-продажами, продвижением в интернете, а также доставкой товаров на дом, подчеркивает Наталья Щербакова, директор по продажам и маркетингу кадрового холдинга ANCOR.

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"Большое количество запросов поступает на сотрудников в кол-центрах, принимающих заказы. Активно работают все логистические центры, которые связаны с формированием, сбором и доставкой заказов на дом, в связи с чем резко увеличился спрос на курьеров и водителей. За них, по сути дела, идет борьба среди работодателей, потому что сегодня компания, обеспечивающая наиболее быструю доставку до потребителя, имеет серьезное конкурентное преимущество на рынке", - говорит она. Торговые сети и магазины даже после окончания ограничительных мер будут терять покупателей и начнут развивать новые онлайн-каналы продаж, уверена Щербакова. "Если прежде для того, чтобы купить что-то, нам очень часто надо было пойти в офлайн и посмотреть на это что-то, а потом уже заказывать в интернете, то за время, пока мы работаем дома, мы научимся принимать решения о покупке удаленно. Будет расти востребованность маркетологов, которые работают в онлайне", - прогнозирует представитель ANCOR. За время пандемии значительно выросло число онлайн-заказов. Вероятно, что после отмены режима самоизоляции доставка останется популярной услугой - потребители не захотят менять сложившиеся привычки и это даст торглвле дополнительные возможности. "Спрос и, соответственно, зарплаты будут постепенно расти у специалистов на всех уровнях - от складских работников, которые занимаются сборкой заказов, до управленцев, координирующих процессы. Отдельно нужно сказать о курьерах: за время пандемии их зарплаты выросли на 20%. После пандемии они сохранят востребованность", - отмечает Феликс Кугел. Зона роста Говоря о тех отраслях и направлениях, которые будут активно развиваться, Алена Владимирская прогнозирует, что будет расти престиж медицины и фармакологии, причем именно в области разработок. "Каждая страна сейчас разрабатывает лекарство от COVID-19. И понятно, что это все даст фарме огромный толчок. Фарма - это во многом новое IT. Что было в IT 10 лет назад? Оно было индустрией, которая растет", - напомнила она. Владимирская также считает, что рост спроса на специалистов можно ожидать в производстве медоборудования, АПК и во всем, что связано с безопасностью, начиная с кибербезопасности и заканчивая классической, которая тоже будет расти на основе робототехники. Это касается и защиты и цифровизации населения. По мнению Кугела из UNITY, вырастет спрос на специалистов, которые занимаются сбором и упорядочиванием данных, необходимых для решения бизнес-задач. "Мы наблюдаем увеличение спроса на тренеров, обладающих опытом проведения онлайн-обучения и мероприятий. Компании сейчас также очень серьезно озаботились ментальным здоровьем своих сотрудников, работать удаленно оказалось не так-то легко, в связи с чем растет спрос на психологов", - рассказывает Щербакова. Стандартно, по словам специалистов, высоким спросом пользуются IT-разработчики и специалисты по цифровому маркетингу и таргетингу. Сокращение штатов и перспективы Все опрошенные эксперты не исключают рост уровня безработицы, однако потерявшие заработок люди могут найти себя в растущих отраслях.

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