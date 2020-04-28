Эксперты назвали отрасли, где ожидается рост зарплат после окончания самоизоляции

"Растут зарплаты традиционно у IT, потому что оно не привязано чисто к российскому рынку, а привязано к международному, специалисты могут работать на удаленке", - сказала Алена Владимирская, HR-специалист, основательница "Лаборатории карьеры Алены Владимирской".

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Зарплаты в сфере информационных технологий и логистики растут и продолжат расти и после завершения пандемии коронавируса. При этом в некоторых отраслях, среди которых сфера услуг, может произойти снижение заработных плат, считают опрошенные ТАСС HR-специалисты.

С ней согласен управляющий директор кадровой компании UNITY Феликс Кугел. "Можно прогнозировать рост зарплат в IT-секторе - эта тенденция продолжается уже несколько лет, она связана с дефицитом специалистов на рынке. Работодатели по-прежнему заинтересованы в разработке сайтов, запуске мобильных приложений. После карантина многие компании оставят часть штата работать из дома, чтобы сократить расходы на аренду и обслуживание помещений. Не исключено, что хакеры могут воспользоваться ситуацией, чтобы найти брешь в системе безопасности компаний. В связи с этим может вырасти спрос на специалистов по кибербезопасности", - пояснил он ТАСС.

Также, добавил он, зарплаты продолжат расти в сфере логистики. В период пандемии количество онлайн-заказов значительно выросло. Как считает Кугел, после выхода из самоизоляции люди не захотят менять сложившиеся привычки.

"Ретейлерам важно наладить разные цепочки поставок: от склада до постамата, от магазина до покупателя и т.д., рестораны будут открывать собственные службы доставки. Спрос и, соответственно, зарплаты будут постепенно расти у специалистов на всех уровнях - от складских работников, которые занимаются сборкой заказов, до управленцев, координирующих процессы", - сказал собеседник агентства.

У курьеров, продолжил он, за время пандемии зарплаты выросли на 20%. По мнению Кугела, после пандемии эта профессия также сохранит востребованность.

Что ждет другие сферы

В других отраслях индексация зарплат маловероятна, добавил управляющий директор кадровой компании UNITY. По его словам, компании, пострадавшие из-за простоя, могут сокращать компенсационные пакеты, на время отказываться от премирования сотрудников.

"Снижение доходов могут ощутить специалисты, заработок которых делился на фиксированную и переменную (бонусную) часть. В сфере услуг размер бонуса зависит от того, как хорошо сотрудник отвечает на запросы клиента. Это касается официантов, консультантов магазинов: трафик в ресторанах и ТЦ может снизиться после пандемии, и это скажется на их доходах", - сказал Кугел.

Так как из-за кризиса на рынок выходят квалифицированные специалисты, кандидатский пул расширяется. Рынок труда становится рынком работодателя. Можно предположить, что соискатели будут готовы снижать зарплатные ожидания, чтобы быстрее найти работу", - добавил он.

С тем, что рынок труда будет зависеть по большей части от работодателя, согласна Наталья Щербакова, директор по продажам и маркетингу кадрового холдинга ANCOR. При этом, по ее словам, роста зарплат не стоит ожидать даже в сферах логистики и IT - если он и будет, то точечно.

"Безусловно, рынок труда напрямую зависит от общей экономической ситуации в стране. А экономика на спаде, и пока сложно сказать, как долго это продлится. Поэтому, несмотря на то, что есть отрасли, в которых сейчас наблюдается рост количества открытых вакансий, например здравоохранение, электронная коммерция, логистика и IT, ждать увеличения зарплат не стоит даже в этих отраслях, скорее это будут точечные решения в отношении конкретных специалистов. Конечно, в ближайшем будущем на трудовом рынке будет править работодатель, он будет диктовать условия и, разумеется, экономить, но продлится это недолго", - сказала она ТАСС.