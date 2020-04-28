Заключенные японских тюрем наряду с другими гражданами страны получат по $930 помощи

ТОКИО, 28 апреля. /ТАСС/. Заключенные в Японии также получат пособия в размере 100 тыс. иен (более $930), которые правительство страны решило выдать каждому жителю в качестве компенсации потерь, связанных с распространением нового коронавируса. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в Токио министр юстиции Масако Мори.

"Насколько мне известно, - сказала она, - заключенные исправительных учреждений не будут исключены из числа получателей таких пособий". Министр юстиции добавила, что их выдадут даже приговоренным к смертной казни.

В апреле правительство Японии приняло решение выделить каждому жителю страны по 100 тыс. иен из-за ситуации с распространением коронавируса. Для получения необходимо написать заявление, и власти рассчитывают, что граждане с высокими доходами откажутся от таких пособий. В частности, их не намерены получать премьер-министр Синдзо Абэ и члены его правительства, а также депутаты парламента от правящей Либерально-демократической партии.

Общий пакет правительственных мер по стимулированию экономики и помощи бизнесу для компенсации потерь от различных ограничений в связи с распространением коронавируса достигает 117 трлн иен (около $1,1 трлн). Эта сумма не имеет прецедентов в национальной истории и превышает 20% ВВП страны.

В настоящее время общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 14,3 тыс., более 300 пациентов находятся в тяжелом состоянии, более 400 человек умерли.

С 8 апреля в Токио и еще шести префектурах страны начал действовать режим чрезвычайной ситуации. С 16 апреля он был распространен на всю страну до 6 мая. В рамках режима ЧС закрыты социальные и культурные объекты, универмаги, многие предприятия общественного питания, значительная часть служащих переведена на удаленный режим работы.