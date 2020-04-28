Главный таможенный пункт Хайнаня в I квартале на 50% ускорил оформление импортных грузов

ХАЙКОУ /Китай/, 28 апреля. /ТАСС/. Главный таможенный пункт южнокитайской провинции Хайнань в городе Хайкоу в I квартале текущего года на 50% ускорил процедуры прохождения пограничного контроля для импортируемых товаров. Как сообщила официальный представитель местной таможни Цзюй Чуньмэй, теперь эти формальности занимают шесть часов.

"В первом квартале время на таможенную очистку импортных грузов сократилось примерно на 50% по сравнению с 2017 годом (когда на острове еще не существовало зоны свободной торговли - прим. ТАСС), процедуры экспорта ускорились на 97%, - рассказала она на пресс-конференции. - Таким образом, теперь на оформление ввоза или отправки грузов за границу на Хайнане уходит шесть и 0,22 часа соответственно. Это на 39,2% и 36,6% быстрее, чем в среднем по стране".

По словам Цзюй Чуньмэй, власти провинции смогли добиться таких результатов благодаря активной реализации целого перечня мер, нацеленных на ускоренное формирование зоны и порта свободной торговли.

Согласно официальной статистике, с апреля 2018 года, когда председатель КНР Си Цзиньпин объявил новую стратегию развития Хайнаня, и по март 2020 года включительно внешний товарооборот Хайнаня превысил 183,8 млрд юаней (почти $26 млрд по текущему курсу) - это на 31,8% больше, чем с апреля 2016 по март 2018 года. За последние два года экспорт региона вырос на 51,3%, до 68 млрд юаней ($9,61 млрд), импорт - на 22,5%, до 115,8 млрд юаней ($16,29 млрд).