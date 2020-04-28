Исследование: продажи товаров для пикника в последние выходные апреля выросли в 1,5 раза

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россияне в последние выходные апреля накануне майских праздников увеличили в полтора раза покупки товаров для пикника. Об этом говорится в исследовании маркетплейса "Беру", сравнившего спрос на товары для пикника и барбекю 24-26 апреля и 10-12 апреля 2020 года.

"Число заказов в категории выросло более чем 1,5 раза. Так, число заказов угля выросло на 139%, мангалов - на 118%, инструментов для барбекю - на 83%, шампуров - 66%, грилей и коптилен - на 31%. Однако в аналогичном периоде 2019 года спрос на товары категории вырос более чем в три раза. Так, число заказов мангалов тогда выросло на 195%, а грилей и коптилен - на 127%", - отмечает маркетплейс.

Кроме того, в 2019 году пользователи часто заказывали походную мебель и палатки - тогда спрос на товары за аналогичный период возрос примерно на 110% (в этом году - примерно на 30%).

На Wildberries в последние выходные месяца, 25 и 26 апреля, покупатели продолжили активно готовиться к майским праздникам, как и всю неделю до этого, когда продажи мангалов и угольных грилей выросли на площадке в три-четыре раза. Продажи мангалов в выходные увеличились в 11 раз в годовом выражении, а угольных грилей - в три раза. Выросли и продажи сопутствующих товаров: шампуров - почти в 14 раз, наборов для пикника и одноразовой посуды - в четыре раза, а решеток для гриля - в три раза.

О ситуации с распространением коронавируса

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, почти 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В настоящее время период нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом в России установлен до 30 апреля, в регионах введены различные меры самоизоляции граждан для предотвращения распространения инфекции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отметила, что майские праздники россиянам надо пересидеть дома. По ее словам, взрывного распространения инфекции можно избежать, если только не будет срыва в праздничные дни. Как считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова, очень важно донести до граждан, что успех снятия ограничений зависит от того, насколько качественно и эффективно выполняются рекомендации эпидемиологов и меры профилактики.