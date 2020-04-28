Суд отклонил иск о банкротстве Амурского судозавода из-за моратория на эту процедуру

ТАСС, 28 апреля. Арбитражный суд Хабаровского края отклонил иск о банкротстве ПАО "Амурский судостроительный завод", применив принятый правительством РФ мораторий на банкротство системообразующих предприятий, сообщила во вторник пресс-служба предприятия.

ООО "Судоходная компания "Пять морей" из Владивостока ранее обратилось в суд, требуя признать ПАО "Амурский судостроительный завод" финансово несостоятельным за долги по ранее оказанным компанией услугам. Сумма долгов не уточняется. 22 апреля Арбитражный суд Хабаровского края принял иск к рассмотрению.

"Согласно информации, размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы России, налогоплательщику "Амурский судостроительный завод" (Хабаровский край) предоставлена мера поддержки в виде моратория на банкротство <…> Вместе с тем, заявление ООО "Судоходная компания "Пять морей", направленное в суд посредством почтовой связи, согласно оттиску календарного штемпеля ФГУП "Почта России", принято почтовой организацией 16.04.2020, то есть после введения моратория", - говорится в сообщении.

Мораторий введен на возбуждение дел о банкротстве в отношении предприятий-должников, включенных постановлением правительства РФ в список системообразующих и стратегических. Эта гарантированная мера государственной поддержки для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях, она применима в том числе во время ЧС, существенного изменения курса рубля и при других подобных обстоятельствах.

В апреле Амурский судостроительный завод вернулся к работе после недели вынужденного простоя во время нерабочих дней. В настоящее время завод продолжает выполнение пяти оборонных и трех гражданских заказов. В планах на 2020 год - перевод на достроечную базу, испытания и передача в конце года Минобороны третьего серийного корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", вывод из цеха и перевод к достроечному пирсу корвета "Резкий", а также закладка в день рождения предприятия, 1 июля, четвертого малого ракетного корабля "Павловск". По линии гражданского судостроения осенью предстоит отправка на сдаточную базу первого грузопассажирского автомобильно-железнодорожного парома и перевод к достроечной набережной второго парома для Сахалина и буксира-спасателя ледового класса "Керченский пролив".