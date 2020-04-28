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Вывозной рейс из Шанхая в Приморский край перенесли на 2 мая

Вылет был запланирован на 30 апреля

ВЛАДИВОСТОК, 28 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс из Шанхая (КНР) авиакомпании "Аврора", который должен доставить россиян во Владивосток, перенесен с 30 апреля на 2 мая, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе перевозчика.

С 18 марта российская граница закрыта для всех иностранцев, а 27 марта Россия остановила международное пассажирское авиасообщение полностью. В связи с этим для желающих вернуться на родину граждан РФ, находящихся за границей, организуют вывозные рейсы.

"Рейс из Шанхая перенесен на 2 мая", - сказали в пресс-службе. Ожидается, что самолет прибудет во Владивосток в 19:00 (12:00 мск). Пассажирам после прибытия в Россию предстоит двухнедельный карантин в обсерваторах или в своем жилье.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее поручил разработать план возвращения из-за границы жителей макрорегиона, которые не могут добраться на родину из-за ситуации с коронавирусом. Ранее российские туристы из Южной Кореи, Таиланда, Японии, Индонезии прибыли вывозными рейсами в Приморье, Хабаровский край, на Сахалин и в другие регионы Дальнего Востока. Только за минувшие выходные на Дальний Восток из-за границы вернулись около 380 россиян.

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Россия
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