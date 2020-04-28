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Пандемия коронавируса нового типа

FT: более 30 млн жителей европейских стран запросили компенсационные выплаты

Как отмечает газета, выполнение программы помощи обойдется пяти крупнейшим экономикам Европы более чем в €100 млрд

ТАСС, 28 апреля. Более 30 млн жителей пяти европейских стран с крупнейшими экономиками обратились за государственными компенсационными выплатами в рамках программы предоставления работникам краткосрочных отпусков с целью недопущения стремительного роста безработицы на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times.

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По данным издания, речь идет о Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании, где в общей сложности пятая часть трудоспособного населения обратилась за финансовой помощью. Как отмечает газета, эта программа помощи является одной из самых дорогостоящих, согласно прогнозам, она обойдется пяти крупнейшим экономикам региона более чем в €100 млрд.

Многие европейские проекты поддержки населения построены по образцу немецкой правительственной программы Kurzarbeit, которая хорошо себя зарекомендовала и уберегла ФРГ от большого скачка безработицы после финансового кризиса 2008 года. Однако экономисты считают, что сейчас этот подход может не сработать, потому что экономический спад в результате пандемии значительнее и он сильно ударил по малому бизнесу: ресторанам, гостиницам и магазинам, владельцы которых могут просто уволить своих работников и прекратить деятельность.

Теги
ГерманияИспанияВеликобританияИталияФранцияПандемия коронавируса нового типа
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