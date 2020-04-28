Число обращений к бизнес-омбудсмену Москвы за два месяца выросло почти на 70%

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Количество обращений в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяны Минеевой за март и апрель выросло на 69% - до 150, а за предыдущие два месяца составило 104. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве.

"В аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве с начала 2020 года поступило в общей сложности 254 обращения от предпринимателей и бизнес-объединений (в январе - 51, в феврале - 53)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала пандемии в аппарат бизнес-омбудсмена стали поступать обращения, связанные с распространением коронавируса и введением ограничительных мер. За март и апрель 2020 года из общего числа только таких обращений было 53. Большая часть из них касалась включения в перечень пострадавших отраслей, а также содержала предложения по первоочередным мерам поддержки. Бизнес просил освобождения или отсрочки платежей по аренде или выкупу городской недвижимости, а также освобождения от торгового сбора.

Бизнес-омбудсмен пояснила в комментарии ТАСС, что аппарат оперативно отбирает и прорабатывает поступающие предложения, вынося на их основе инициативы на обсуждение в оперативный штаб по экономическим вопросам в городе Москве.

"Многие инициативы были поддержаны правительством Москвы и вошли в состав трех пакетов антикризисных мер", - сказала она.

Ситуация в Москве

Из-за ситуации с распространением коронавируса в столице был введен ряд ограничений. До 1 мая в Москве нельзя проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. На этот же срок приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Также до 1 мая для посещения закрыты более 50 столичных парков, усадеб и других общественных территорий. Власти Москвы в связи с этим ввели ряд мер поддержки бизнеса.

Меры первого пакета включают продление до 31 декабря срока уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года. На этот же срок продлена уплата авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

Организации, которые арендуют землю у города и приостановили свою деятельность на время ограничений, освобождены от платы за аренду на этот период. Это касается организаций, занятых в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной и социально-воспитательной деятельности.

Второй пакет мер столичные власти утвердили 31 марта. Согласно ему, отсрочка по налогу на имущество и земельному налогу распространена на компании, которые занимаются торговлей и предоставлением бытовых услуг. От платежей по аренде городских земельных участков дополнительно освободили предприятия торговли, туризма, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного бизнеса, которые приостановили свою деятельность. Освобождение будет действовать с первого числа месяца прекращения работы до 1 июля.

Еще одна мера касается владельцев помещений, которые сдают в аренду объекты торговли, общепита и бытового обслуживания (с 15 апреля - включены помещения для размещения гостиниц). Если собственники снизят для своих арендаторов арендную ставку не менее чем на 50%, то им будет предоставлена компенсация.

15 апреля правительство Москвы утвердило третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. В соответствии с ним расширился список отраслей, которые могут получить отсрочки до конца 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу. Это кинотеатры, гостиницы и санатории, организаторы выставок и конференций, образовательные центры. Кроме того, малый и средний бизнес независимо от вида деятельности получит субсидии от городского бюджета на оплату процентной ставки до 6% годовых по ранее взятым кредитам. По новым стабилизационным кредитам, которые брались для покрытия текущей деятельности, субсидии будут покрывать ставку до 8% годовых.