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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Курс доллара вырос до 74,78 рубля

Курс евро составил 80,89 рубля

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 74,78 рубля, курс евро прибавил 0,3%, до 80,89 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:18 мск, курс доллара торговался на уровне 74,72 рубля (+0,3%), а курс евро - на 80,85 рубля (+0,3%).

Российский рубль слабеет на фоне снижения нефтяных котировок. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE падает на 5,7% - до $18,85 за баррель. Нефть сорта WTI снижается до $10,5 за баррель (-17,8%).

Российский рынок акций на открытии торгов показал разнонаправленную динамику биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи терял 0,1% и достиг отметки 2567,74 пункта, индекс РТС вырос на 0,2%, до 1085,86 пункта.

По данным на 10:25 мск индекс Мосбиржи находился на уровне - 2572,4 пункта (+0,1%), РТС рос на 0,3% - до 1087,25 пункта.

Биржевые индексы демонстрируют положительную динамику на фоне снижения цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE падает на 4,9% - до $19,02 за баррель. Нефть сорта WTI снижается до $10,58 за баррель (-17,2%).

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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