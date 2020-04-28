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Пандемия коронавируса нового типа

Исследование: почти 40% россиян считают, что работать удаленно эффективнее

Обратного мнения придерживаются 58% респондентов Mail.Ru Group и ResearchMe
Описание
© REUTERS/Christian Hartmann

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Около 38% офисных сотрудников считают, что работа из дома более эффективна, обратного мнения придерживаются 58% россиян. Об этом говорится в исследовании Mail.Ru Group и ResearchMe.

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"Больше половины (58%) отметили, что работа в офисе была эффективнее. Свыше трети (38%) опрошенных считают, что могут продуктивно работать из дома", - говорится в исследовании.

Согласно опросу, который проводился в апреле среди почти 6 тыс. россиян старше 16 лет, подавляющее большинство офисных сотрудников (80%) уверены в необходимости работать удаленно. Более половины респондентов (55%) после начала пандемии получили от руководства совет работать из дома. Многие так и сделали: 84% опрошенных подтвердили, что перешли на дистанционный формат работы.

Плюсами удаленки респонденты назвали экономию денег и времени на дорогу (61%), возможность легче распределять время между работой и домашними делами (50%) и гибкий график (47%). Вместе с тем 57% опрошенных заявили, что им сложно сосредоточиться на задачах и не отвлекаться на домашние дела, 45% - не хватает профессионального общения и личного контакта с коллегами, а 41% пожаловались на недостаток оперативной обратной связи.

В топ-3 самых популярных интернет-сервисов для удаленки вошла почта (67%), мессенджеры (54%) и соцсети (49%). Многие открыли для себя новые инструменты: 36% респондентов начали пользоваться сервисами для групповых звонков и онлайн-трансляций, 31% - облачными решениями, 33% - корпоративным интранетом, 30% - менеджерами задач.

Помимо работы, отмечают эксперты, в самоизоляции россияне проводят время в интернете за играми (66%), общением в соцсетях (62%), чтением новостей (62%), просмотром фильмов и сериалов (60%), прослушиванием музыки (56%). Также 70% пользователей Рунета отметили, что стали чаще читать новости, 58% - больше времени уделять онлайн-обучению, фильмам и сериалам, 55% активнее используют сервисы для звонков. Около половины опрошенных теперь чаще смотрят стримы (48%) и стримят сами (45%).

Кроме того, почти половина опрошенных (48%) признались, что их доходы в период пандемии снизились. Офисные работники пострадали меньше: у 57% доход остался на прежнем уровне, а у 39% - сократился.

Больше половины опрошенных (53%) сказали, что все нужные им услуги доступны и в период карантина. Почти четверти респондентов (23%) не хватает возможности получить онлайн-консультацию врача. 18% хотели бы заказывать доставку товаров из аптек. Только каждый десятый россиянин нуждается в доставке алкоголя (11%).

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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