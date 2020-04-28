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Пандемия коронавируса нового типа

Всемирный банк одобрил кредит Украине в $135 млн

Средства будут предоставлены на развитие медицины и борьбу с пандемией
Здание штаб-квартиры Всемирного банка bakdc/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Здание штаб-квартиры Всемирного банка
© bakdc/Shutterstock/FOTODOM

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял решение выделить Украине кредит в $135 млн для медицинской сферы, часть из которых предназначена для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сказано в сообщении банка.

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"Совет директоров Всемирного банка утвердил сегодня дополнительное финансирование в размере $135 млн для проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", с целью расширения мер реагирования на пандемию COVID-19, которые вводятся в секторе здравоохранения на Украине", - сказано в сообщении. В нем отмечается, что финансирование предназначено для модернизации больниц, дальнейшего осуществления реформ в медицине, а также для обучения украинских врачей. Планируется, что всего будет обновлено около 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений.

"В рамках проекта также будет оказываться поддержка для общего фонда государственного бюджета с целью обеспечения потребностей населения в медицинских услугах. $35 млн направляются на деятельность по противодействию распространению эпидемии COVID-19", - сообщил банк.

В 2015 году Всемирный банк уже принимал решение о выделении Киеву кредита на сумму почти $215 млн в рамках проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Средства были предоставлены на 18 лет с пятилетним льготным периодом, при этом процентная ставка является переменной (в 2015 году она составляла менее 1% годовых).

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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