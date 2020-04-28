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Банк "Траст" выставил на продажу свои доли в российских рейтинговых агентствах

Заявки на участие в торгах принимаются с 27 апреля по 28 мая

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Банк непрофильных активов "Траст" выставил на торги свои доли в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА), "Эксперте РА" и в Национальном рейтинговом агентстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Траста".

Таким образом, на торги выставлены 3,7% акций АКРА, 9,9% акций АО "Эксперт РА" и 9,9% в АО "Национальное рейтинговое агентство".

"В рамках стратегии по работе с активами банк подготовил к продаже пакеты акций рейтинговых агентств АКРА и "Эксперт РА", а также долю участия в Национальном рейтинговом агентстве. Все процедуры, сопутствующие реализации, максимально прозрачны: оценку стоимости акций провели независимые оценочные компании, а продажа пройдет в форме аукциона на повышение", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Заявки на участие в торгах принимаются с 27 апреля по 28 мая. Аукцион состоится 4 июня на площадке Росэлторг, уточнили в банке.

Банк непрофильных активов начал работать в июле 2018 года на базе банка "Траст", объединив активы санируемых "ФК Открытие", Бинбанка, Рост-банка, Промсвязьбанка и самого "Траста".

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Россия
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