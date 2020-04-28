Минэнерго исключает вероятность резких скачков цен на бензин в течение года

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Розничные цены на бензин марки АИ-92 в России с начала 2020 года не изменились, а цены на оптовых базах снизились на 3%. Стоимость топлива в России, несмотря на волатильность нефтяной конъюнктуры, стабильна благодаря настройке налоговой системы, написал в своей колонке в журнале "Энергетическая политика" министр энергетики РФ Александр Новак.

"Рассчитываем, что в течение года мы не столкнемся с резкими колебаниями цен на топливо. Для этого созданы необходимые налоговые и регуляторные инструменты", - сообщил он. Анализ цен на топливо в России проводится ежедневно, по данным Минэнерго, стоимость АИ-92 с начала года не изменилась, при этом цены на оптовых базах снизились на 3%.

"Если говорить о годовом индексе, то год к году рост цен на бензин составил 1,7%, дизельное топливо летнее - 3%, что ниже уровня инфляции. Цены на авиакеросин снизились на 41,5% с начала года", - констатировал Новак. Он также гарантировал, что "при любом развитии ситуации дефицита [топлива в регионах страны] не будет".

Министр напомнил, что карантинные меры повлияли на потребление нефтепродуктов в стране, как и во всем мире. Так, в России спрос в розничном сегменте на бензин и дизельное топливо в апреле 2020 года снизился на 40-50% и примерно 30% соответственно по сравнению с предыдущим годом. "Падение потребления авиакеросина еще более значительное - 50-60%", - добавил глава Минэнерго.

Как следствие, производство бензина в апреле снизилось на 16%. Производство дизельного топлива, напротив, увеличилось на 6-7%. "Этот рост стал возможен за счет экспорта и резерва в хранилищах. В целом суточный объем переработки нефти в апреле 2020 года оказался даже на 2,7% выше, чем в аналогичный период прошлого года", - заключил Новак.

Налоговый механизм

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты - демпфера.

Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот, должны платить государству сверхприбыли. По оценке замминистра финансов Алексея Сазанова, нефтяники могут перечислить в бюджет РФ в 2020 году 700 млрд рублей по демпферу при цене нефти $25-30 за баррель.