Дорогу в обход Набережных Челнов планируется построить к 2025 году

КАЗАНЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Строительство дороги в обход Набережных Челнов (Татарстан) планируется завершить к 2025 году. Сейчас идет проектирование, сообщил журналистам во вторник министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ленар Сафин.

"Первый этап - это мостовой переход с подходами, идет полным ходом проектирование. Я думаю, как мы получим документацию, точнее получат наши коллеги из федерального агентства, пройдут экспертизу, то, я думаю, что приступят к реализации этого проекта. Он будет реализовываться поэтапно, сроки - до 2025 года", - сказал он.

Как сообщалось, специалисты "Волго-Вятскуправтодора" (входит в Росавтодор) намерены завершить проектирование дороги длиной 90 км в 2021 году. В этот срок планируется начать строительство. Дорога в обход второго по величине города Татарстана включает в себя также строительство нового моста через реку Кама в районе села Соколка Мамадышского районе республики.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих анонсировал начало строительства дорог в обход восьми городов в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры (КПМИ). Речь шла о Нижнем Новгороде, Рязани, Волгограде, Хасавюрте, Дербенте, Владикавказе, Иванове и Набережных Челнах.