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Исследование: почти треть европейцев планирует путешествие в Россию в ближайшие годы

90% из тех респондентов, кто уже был в нашей стране, остались довольны поездкой, отмечают в аналитическом центре НАФИ
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© Митя Алешковский/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Почти треть европейцев задумывается о том, чтобы посетить Россию в качестве туриста в ближайшие два года. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, с результатами которого ознакомился ТАСС.

Эксперты провели онлайн-опрос в 27 странах Европы с самыми высокими показателями выездного туризма. Объем выборки составил 2 106 респондентов, опрошено не менее 100 человек в каждой региональной группе. Опрос проходил в конце 2019 года.

29% респондентов сообщили, что когда-либо посещали Россию в качестве туриста, причем 90% из них остались довольны поездкой. Совершить туристическую поездку в Россию в ближайшие два года также планируют 29% респондентов, причем среди них есть как те, кто уже был в РФ, так и те, кто рассматривают вариант такого путешествия впервые.

Жители Западной Европы рассматривают Россию для отдыха реже, чем все остальные европейцы: только 22% из них задумываются о поездке в нашу страну в ближайшие год-два. Чаще всего поездку в Россию планируют жители наиболее близких территориально постсоветских (48%) и восточноевропейских стран (37%). Кроме того, чаще всего о планах поехать в Россию говорит молодежь в возрасте 18-34 лет (35%), отмечается в исследовании.

Что можно улучшить

Для многих европейских респондентов Россия ассоциируется с экстремальным отдыхом, что потенциально может быть привлекательно для молодежи. Однако эта привлекательность существует скорее в форме отложенных намерений: в реальности молодежь ездит в Россию реже европейцев среднего и пожилого возраста, подчеркивается в исследовании.

"Важно реализовывать дополнительные меры привлечения молодых европейских туристов, чтобы поездка в Россию для них не оставалась только в планах", - считают авторы исследования.

По итогам поездки в Россию больше других остались довольны отдыхом респонденты из постсоветских стран (97%), а больше всего нареканий высказали восточные европейцы (14%). При этом в зависимости от региона Европы жалобы разные. Жители Восточной Европы жаловались на высокие цены и частые проверки со стороны полиции. Северные и западные европейцы остались недовольны дорогостоящей процедурой получения визы, отсутствием указателей и названий улиц на английском языке и языковым барьером. Туристы из Южной Европы отметили сложные климатические условия.

Что касается туристов, которые еще не были в России, то в первую очередь от поездки их удерживают цена и наличие более интересных направлений. Также некоторых туристов беспокоит незнание языка, а наиболее территориально удаленные от России южные европейцы отметили дальность направления.

Ставка на въездной туризм

Въездной туризм наряду с внутренним может стать одним из локомотивов по выходу российской экономики из кризиса после пандемии коронавируса нового типа, сообщили ранее ТАСС в пресс-службе Ростуризма. Въездной туризм, согласно последним данным Банка России, приносит стране около $11,5 млрд в год или 2,5% от всего экспорта России, сообщили в Ростуризме.

Ведомство работает над мерами по восстановлению въездного турпотока в Россию после снятия ограничений из-за пандемии. Один из блоков мер касается визовых вопросов, сейчас эти меры прорабатываются с МИД России и другими ведомствами. Так, обсуждается возможность выдачи классических туристических виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней по аналогии с электронными визами.

Электронные визы должны заработать на всей территории РФ с 1 января 2021 года. В Ростуризме считают, что российская электронная виза должна быть "доступна и конкурентна по отношению к другим визовым режимам, включая шенгенский". При этом Ростуризм предлагает расширить список государств, граждане которых могут оформить электронную визу РФ. В дальнейшем ведомство предлагает сделать электронную визу многократной, а период, когда ее можно оформить, предлагается увеличить до минимум трех месяцев до даты поездки.

"Упрощение визовых формальностей - это одна из мер нефинансовой поддержки, которая может помочь не только быстро восстановить въездной турпоток, но и увеличить его на 20-30% по отношению к докризисному уровню уже по итогам 2021 года", - сообщила ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Теги
РоссияДогузова, Зарина Валерьевна
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