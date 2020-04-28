МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз не рассматривает введение ограничительных пошлин на экспорт зерновых из России в текущем сельхозгоду (1 июля 2019 год - 30 июня 2020 год). Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"С учетом уже реализуемых мер введение ограничительных пошлин на экспорт в текущем сезоне не рассматривается", - сказал официальный представитель министерства.

В Минсельхозе напомнили, что министерством реализуется ряд мер, направленных на стабилизацию внутреннего рынка зерна и продуктов его переработки и обеспечение продовольственной безопасности страны. В том числе введена квота на экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы (за исключением семян зерновых культур) в размере 7 млн т на период до 30 июня 2020 года, которая уже выбрана в настоящее время, а также проводятся товарные интервенции. В рамках торгов Минсельхоз реализует на внутреннем рынке зерно госфонда по цене ниже рыночной, что позволяет дополнительно обеспечить мукомолов доступным сырьем.

В министерстве также отметили, что благодаря указанным мерам на прошлой неделе цены на зерно и муку в России стабилизировались. Так, на 27 апреля рост цен за неделю на продовольственную пшеницу III и IV класса составил 0,8% (до 12,52 руб./кг) и 0,2% (до 11,98 руб./кг), на пшеничную муку - 0,3% (20,71 руб./кг). Минсельхоз ожидает дальнейшей корректировки цен.

Что касается введения пошлины, то, по мнению представителей министерства, она является механизмом существенного снижения цены и не защищает рынок от экспорта в объемах, превышающих показатели, необходимые для обеспечения внутреннего рынка. Кроме того, ее введение может привести к существенным рискам, в том числе недостатку оборотных средств у растениеводов, считают в Минсельхозе.

В министерстве также напомнили о планах совершенствования действующих мер стабилизации цен. В частности, планируется распространить действие постановления о предоставлении субсидий РЖД на перевозки зерна интервенционного фонда, что также будет способствовать снижению цен на зерно на внутреннем рынке.

Соевый шрот и жмых

Минсельхоз также не рассматривает введение импортной пошлины на соевый шрот и жмых. "Минсельхоз России не планирует вводить импортную пошлину на соевый шрот и жмых. Ожидается, что существующие в рамках ЕАЭС ограничения экспорта подсолнечника и сои позволят стабилизировать цены на продукты переработки", - сообщил официальный представитель министерства.

Он также напомнил, что в соответствии с постановлением правительства от 16 апреля в Россию можно ввозить только зарегистрированные ранее соевые бобы и шрот и только до конца 2020 года. Как отметили в министерстве, данная мера направлена на поддержку предприятий животноводства и сохранение уровня себестоимости животноводческой продукции.

При этом как рассказали в министерстве, в перспективе Минсельхоз рассматривает возможность пересмотра условий ввоза шрота и соевых бобов при достижении самообеспеченности соей. В 2019 году производство сои составило 4,36 млн тонн. Планируется в 2020 году достичь уровень показателя в 4,7 млн тонн, в 2021 году - 5,1 млн тонн, 2022 году - 5,6 млн тонн.

О предложении хлебопеков

28 апреля газета "Коммерсантъ" написала о том, что Национальный союз хлебопечения пожаловался в Минсельхоз на продолжение роста стоимости сырья и попросил поддержать отрасль субсидиями и ограничительными пошлинами на вывоз зерна.