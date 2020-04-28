Российские ретейлеры запускают персональные видеопрезентации товаров

"Мы проводим видеоконсультации с нашими экспертами, чтобы покупатели могли выбрать то, что им нужно, и оценить внешний вид техники, оставаясь дома", - отметили в группе "М.Видео-Эльдорадо".

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Распространение в России пандемии коронавируса подтолкнуло российских ретейлеров к ускоренному внедрению цифровых сервисов, таких как возможность ознакомления с товарами в режиме видеотрансляций по запросу покупателя с помощью сервиса Eyezon. Об этом ТАСС сообщили в компаниях "М.Видео", De’Longhi, "Эконика", Panasonic и "Спортмастер", которые запустили персональные онлайн-продажи с помощью видеотрансляций.

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"Эльдорадо" демонстрирует понравившуюся технику покупателям почти 100 российских городов при помощи видеозвонка в мессенджере, а в "М.Видео" можно получить онлайн-трансляцию товара прямо в его карточке на сайте с помощью специального сервиса Eyezon. Пока пилот проходит в Саратове, Воронеже, Калуге и Твери с несколькими категориями товаров - стиральными машинами, холодильниками и телевизорами, в ближайшее время появится несколько других категорий. До конца второго квартала планируется запустить сервис в Москве.

Чтобы получить онлайн-консультацию и попросить показать все интересующие детали товара в "М.Видео" или "Эконике", нужно нажать на сайте на кнопку "посмотреть вживую" в карточке товара. Трансляция отроется на странице продукта, без необходимости перехода на сторонние ресурсы.

Интернет-магазин Panasonic, внедривший сервис, помимо живых консультаций от профессиональных продавцов, рассчитывает, что владельцы техники Panasonic будут делиться посредством Eyezon своими впечатлениями о товарах с посетителями сайта. "Так мы сможем транслировать наиболее честные отзывы о продукции", - отметили в компании.

"Спортмастер" в свою очередь надеется, что сервис Eyezon, который сейчас находится в стадии внедрения, позволит вернуть покупателей ретейлера в комфортную среду диалога с продавцом. Спортивный инвентарь требует индивидуального подбора и имеет сложные характеристики, отмечает ретейлер.

Представитель производителя кофемашин и техники для дома De’Longhi Russia Валерия Рожкова в свою очередь отметила, что посмотреть вживую товары сейчас можно в интернет-магазинах брендов Kenwood и De’Longhi, но пока только в категориях кофе- и кухонных машин.

"С точки зрения конверсии, можем отметить что персональное общение готовит хорошую почву для дальнейших продаж. За период теста конверсия на уровне 15%. Мы планируем внедрение консультаций на товары De’Longhi Group совместно с нашими партнерами - сетями бытовой и электроники", - сообщила она. В "Эконике" также сообщили, что планируют и после окончания режима самоизоляции продолжить внедрение инструмента персональных трансляций.

Трансформация опыта покупателя

В период пандемии существенным барьером при покупке онлайн становится невозможность "примерить" товар, особенно если речь идет о дорогостоящей покупке, отмечает технический директор Ozon Антон Степаненко. Необходимость уменьшения количества контактов приводит к тому, что особой популярностью пользуются различные сервисы и технологии, которые это обеспечивают.