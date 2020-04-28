Российские ретейлеры запускают персональные видеопрезентации товаров

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Распространение в России пандемии коронавируса подтолкнуло российских ретейлеров к ускоренному внедрению цифровых сервисов, таких как возможность ознакомления с товарами в режиме видеотрансляций по запросу покупателя с помощью сервиса Eyezon. Об этом ТАСС сообщили в компаниях "М.Видео", De’Longhi, "Эконика", Panasonic и "Спортмастер", которые запустили персональные онлайн-продажи с помощью видеотрансляций.
"Мы проводим видеоконсультации с нашими экспертами, чтобы покупатели могли выбрать то, что им нужно, и оценить внешний вид техники, оставаясь дома", - отметили в группе "М.Видео-Эльдорадо".
"Эльдорадо" демонстрирует понравившуюся технику покупателям почти 100 российских городов при помощи видеозвонка в мессенджере, а в "М.Видео" можно получить онлайн-трансляцию товара прямо в его карточке на сайте с помощью специального сервиса Eyezon. Пока пилот проходит в Саратове, Воронеже, Калуге и Твери с несколькими категориями товаров - стиральными машинами, холодильниками и телевизорами, в ближайшее время появится несколько других категорий. До конца второго квартала планируется запустить сервис в Москве.
Чтобы получить онлайн-консультацию и попросить показать все интересующие детали товара в "М.Видео" или "Эконике", нужно нажать на сайте на кнопку "посмотреть вживую" в карточке товара. Трансляция отроется на странице продукта, без необходимости перехода на сторонние ресурсы.
Интернет-магазин Panasonic, внедривший сервис, помимо живых консультаций от профессиональных продавцов, рассчитывает, что владельцы техники Panasonic будут делиться посредством Eyezon своими впечатлениями о товарах с посетителями сайта. "Так мы сможем транслировать наиболее честные отзывы о продукции", - отметили в компании.
"Спортмастер" в свою очередь надеется, что сервис Eyezon, который сейчас находится в стадии внедрения, позволит вернуть покупателей ретейлера в комфортную среду диалога с продавцом. Спортивный инвентарь требует индивидуального подбора и имеет сложные характеристики, отмечает ретейлер.
Представитель производителя кофемашин и техники для дома De’Longhi Russia Валерия Рожкова в свою очередь отметила, что посмотреть вживую товары сейчас можно в интернет-магазинах брендов Kenwood и De’Longhi, но пока только в категориях кофе- и кухонных машин.
"С точки зрения конверсии, можем отметить что персональное общение готовит хорошую почву для дальнейших продаж. За период теста конверсия на уровне 15%. Мы планируем внедрение консультаций на товары De’Longhi Group совместно с нашими партнерами - сетями бытовой и электроники", - сообщила она. В "Эконике" также сообщили, что планируют и после окончания режима самоизоляции продолжить внедрение инструмента персональных трансляций.
Трансформация опыта покупателя
В период пандемии существенным барьером при покупке онлайн становится невозможность "примерить" товар, особенно если речь идет о дорогостоящей покупке, отмечает технический директор Ozon Антон Степаненко. Необходимость уменьшения количества контактов приводит к тому, что особой популярностью пользуются различные сервисы и технологии, которые это обеспечивают.
"В период самоизоляции, когда все салоны сети "Эконика" оказались закрыты, технология Eyezon оказалась очень кстати. Клиенты, которые не могли лично примерить и посмотреть модель, начали пользоваться услугой на сайте. У наших консультантов появилась возможность не только показать модель, но и вступить в диалог, помочь клиентам оформить заказ онлайн", - подтверждает директор по маркетингу сети "Эконика" Ирина Зуева.
При этом, как отмечают эксперты Eyezon, резкое ускорение трансформации крупного бизнеса, которую инициировала пандемия коронавируса, существенно преобразила и сам потребительский опыт: ставший обезличенным опыт онлайн-покупок превращается в персонализированный, когда представитель компании отвечает напрямую на каждый отдельный запрос по товару и проводит стриминг-сессии для конкретного покупателя.
Глава департамента цифровых инноваций Panasonic Россия Антон Смирнов также указывает, что интерактив важен для покупателя ничуть не меньше, чем полная информация о товаре. "Eyezon становится для них своеобразным "аватаром" - помогает все "пощупать" и "потрогать", не выходя из дома", - отмечает он.
"Неспешная, спокойная цифровая трансформация, которой придерживались крупные игроки, резко сменила курс в сторону постоянного тесного диалога с покупателем - персональных, один на один продаж", - отметили в компании Eyezone. В группе "М.Видео-Эльдорадо" подтверждают, что создание бесшовного покупательского опыта - One Retail-подход, подразумевающий интеграцию онлайн- и офлайн-каналов в одну платформу, который был запланирован компанией на три года, был реализован из-за пандемии буквально за несколько недель.
При этом помимо видеорешений, онлайн-ретейлеры (Wildberries, Lamoda, Ozon) уже внедрили или тестируют виртуальные примерочные. Так, Ozon тестирует AR-карточки для крупногабаритной бытовой техники. "Такое решение позволило повысить конверсию из карточки в покупку на 21%, и в дальнейшем планируем использовать это решение и для категории apparel. А с развитием технологии, и что немаловажно - возможностей пользовательских гаджетов - сможем использовать AR более активно", - отметили в Ozon.
"Бизнес показывает, что совершенно нестандартные решения, построенные на персональном общении, продаже от человека человеку, убедительно, эмоционально, со знанием продукта - это теперь главный лейтмотив онлайн продаж", - отмечают эксперты Eyezon.