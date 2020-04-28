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Объем промпроизводства в Дагестане вырос на 15% в I квартале 2020 года

На рост повлияло увеличение производства транспортных средств и оборудования ОАО "Концерн КЭМЗ" и АО "Завод им. Гаджиева"

МАХАЧКАЛА, 28 апреля. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Дагестане по итогам первого квартала 2020 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается во вторник на сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан.

"Индекс промышленного производства за I квартал 2020 г. к соответствующему периоду 2019 г. составил 115%", - говорится в сообщении. На рост промпроизводства повлияло в том числе увеличение на 29% производства транспортных средств и оборудования (ОАО "Концерн КЭМЗ") и рост производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, на 27,9% (АО "Завод им. Гаджиева").

Кроме того, на 29,7% увеличилось производство прочей неметаллической минеральной продукции, на 41,3% - производство напитков, на 14% - производство пищевых продуктов. А производство электрического оборудования выросло в полтора раза (ОАО "Электромеханический завод" г. Южно-Сухокумск).

При этом, по данным управления, наблюдается уменьшение в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий - в 1,9 раза, в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - в 7,7 раза и снижение добычи нефти и природного газа на 7,5%.

Что касается основных видов продукции, производимой в регионе, в I квартале 2020 года выросло более чем в четыре раза производство готовых кормов для сельскохозяйственных животных, в 2,2 раза - стеклянных бутылок, стеклянных банок - в 1,5 раза, муки - на 33,5%, фруктовых и овощных нектаров - на 23,5%. При этом в 2,6 раза уменьшилось производство соков из фруктов и овощей, сливочного масла стали производить на 27% меньше. Снизилась также и добыча нефтегазоводяной смеси - на 7,9%.

Индекс промышленного производства в регионе за январь-февраль составил 114% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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