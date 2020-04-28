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Продажи антисептиков в России в апреле выросли более чем в пять раз

В Москве продажи антисептических средств выросли в 12 раз
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Продажи антисептиков в России в апреле выросли более чем в пять раз относительно аналогичного периода 2019 года, а в Москве - в 12 раз. Об этом говорится в исследовании (имеется в распоряжении ТАСС) оператора фискальных данных "Платформа ОФД", который обрабатывает порядка 40 млн кассовых чеков ежедневно с более 900 тыс. онлайн-касс по всей стране.

"Аналитики сравнивали агрегированные обезличенные показатели продаж антисептиков за 1-20 апреля 2020 года и аналогичный период 2019 года. Выяснили следующее: средний чек покупки в РФ составил 405 рублей, на 10% выше, чем в прошлом году в то же время. Объем продаж в денежном выражении вырос на 434%", - говорится в исследовании.

Средний чек покупки в Москве составил 590 рублей, на 9% выше, чем в 2019 году в то же время. Объем продаж в денежном выражении вырос в 12 раз (на 1120%).

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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