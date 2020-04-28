{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Bloomberg: в Южной Корее закончилось сдаваемое иностранцам место в нефтехранилищах

Причиной этого послужило сокращение потребления углеводородов по всему миру и рост спроса на услуги нефтехранилищ на фоне низких цен на нефть

ТАСС, 28 апреля. В нефтехранилищах Республики Корея закончилось место для сдачи в лизинг иностранным компаниям и трейдерам на фоне падения спроса на нефтепродукты из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его словам, южнокорейская государственная нефтяная корпорация (Korea National Oil Corp., KNOC) сдает иностранцам в аренду места в своих хранилищах объемом в 30 млн баррелей нефти. Еще 8 млн баррелей нефти может быть размещено в хранилищах компании Oilhub Korea Yeosu, контрольный пакет акций которой принадлежит государственной корпорации. Хотя часть контрактов по лизингу истекает во второй половине этого года, южнокорейская сторона планирует использовать высвободившиеся ресурсы в собственных целях или предоставит их местным производителям топлива, утверждает источник агентства.

Причиной этого послужило сокращение потребления углеводородов по всему миру и рост спроса на услуги нефтехранилищ на фоне низких цен на нефть. В условиях пандемии южнокорейские нефтеперерабатывающие предприятия запросили у властей доступ к государственным хранилищам.

"В странах Азии, за исключением Китая, наблюдается серьезный рост уровня заполнения хранилищ сырой нефти", - приводит Bloomberg слова сингапурского аналитика Алексиса Берсона. По его мнению, в южнокорейских хранилищах за последние две недели появились дополнительные 8 млн баррелей. Подобное быстрое заполнение нефтяных резервов происходит в Японии, Индии, Сингапуре, указывает агентство.

Как отмечает агентство, Республика Корея занимает четвертое место в Азии по возможности коммерческого хранения нефти, и ее энергетическая инфраструктура часто выступает в качестве перевалочного пункта для поставок в другие страны региона.

Теги
Республика КореяСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
На Кубани объемы производства антисептиков выросли в шесть раз
Они достигли 90 тонн в сутки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС