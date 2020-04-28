Кабмин снимет административные ограничения для модернизации БАМа и Транссиба

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ готовит специальный законопроект для модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, он позволит снять административные ограничения и ускорить реализацию проекта. Об этом в интервью РБК ТВ рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Очень масштабный проект - мы его называем Восточный полигон - это 5 тыс. км фактически от станции Тайшет БАМа до восточных портов наших. Это развитие железной дороги. По сути мы должны пропускную способность сегодняшнего БАМа и Транссиба поднять в два раза. Мега-проект, должно работать под 300-400 тыс. строителей. РЖД сейчас очень активно разворачивают [работы], проектируют, мы сейчас готовим специальный закон по облегчению условий строительства, по снятию ограничений административных. Считаем, что это, конечно, даст свой очень серьезный прорыв", - сказал вице-премьер.

Ранее с соответствующим предложением выступил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Как он сообщал журналистам, в условиях сложной экономической ситуации в России и в мире выйти на целевые показатели модернизации Восточного полигона можно при условии упрощения законодательства.

Ранее Минтранс РФ совместно с РЖД утвердил перечень объектов капитального строительства, необходимых для развития железнодорожной инфраструктуры магистралей.

БАМ и Транссиб не укладываются в сроки

Счетная палата РФ планирует проверить результаты реализации проекта по модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, исполнителем которого выступают РЖД, следует из перечня мероприятий ведомства на 2020 год.

В апреле 2019 года Счетная палата указывала на то, что холдинг в 2018 году не соблюдал сроки реализации инвестиционных проектов, особенно это было заметно в отношении модернизации магистралей Восточного полигона. В сентябре 2019 года министр транспорта Евгений Дитрих утверждал, что модернизация БАМа и Транссиба уложится в заявленные сроки.

О проекте развития Восточного полигона

Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66,8 млн тонн в год к уровню 2012 года - до 124,9 млн тонн.