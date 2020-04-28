{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Число заявок на кредиты начало расти после двукратного спада в начале пандемии

В Национальном бюро кредитных историй отметили, что по коротким необеспеченным кредитам восстановление происходит быстрее, чем по ипотеке и автокредитованию

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Число заявок на кредиты в РФ начало расти после двукратного уменьшения в конце марта - начале апреля после начала пандемии, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"На первую нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля, которая была объявлена нерабочей в России, пришелся максимальный спад кредитной активности <…> Количество всех кредитных заявок в первую неделю апреля по отношению к третьей неделе марта (16-22 марта) сократилось почти вдвое - на 49,7%, - отмечают в бюро. - Вместе с тем после резкого спада в течение двух недель кредитная активность заемщиков восстанавливалась".

Так, если в первую нерабочую неделю количество заявок составляло около половины от поданных в период 16-22 марта, то с 13 по 19 апреля этот показатель уже составлял 60,7%.

В бюро кредитных историй отметили, что по коротким необеспеченным кредитам восстановление происходит быстрее, чем по ипотеке и автокредитованию.

Также, по данным бюро, в апреле уменьшилась доля одобрения банками заявок на кредиты. Максимальное сокращение уровня одобрения пришлось на автокредитование и ипотеку. Так, количество одобрений за неделю с 13 по 19 апреля по отношению к наибольшему числу одобрений за март в автокредитовании снизилось с 36,9% до 20,7%, на ипотеку - с 54,4% до 39,2%, на потребительские кредиты - с 28% до 18,6%, на кредитные карты - с 28% до 18%. По всем кредитам уровень одобрения уменьшился на треть - с 30,6% до 20,9%.

"В кризисы спрос на кредиты всегда падает, а банки резко снижают аппетит к рискам. Но в статистике за первые недели самоизоляции есть и позитивные моменты. Во-первых, обращает на себя внимание развитость дистанционных каналов продаж, онлайн-банкинга. На дистанционные каналы пришлось более половины поданных заявок, а сокращение здесь хоть и заметное - 71,2% в целом по всем видам кредитов, но все же не кратное. Без этого рынок кредитования физлиц упал бы еще сильнее. Обнадеживает и то, что спрос на кредиты после сильного падения хоть и медленно, но начал восстанавливаться. Можно надеяться если не на восстановление, то на дальнейшую стабилизацию розничного кредитования по мере того, как меры правительства по поддержке заемщиков будут развернуты в полном объеме", - приводит пресс-служба слова генерального директора организации Александра Викулина.

НБКИ на 1 апреля 2020 года консолидирует информацию о кредитах более 101 млн заемщиков, предоставляемую свыше 4 000 кредиторами.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
На Кубани объемы производства антисептиков выросли в шесть раз
Они достигли 90 тонн в сутки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС