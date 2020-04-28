Число заявок на кредиты начало расти после двукратного спада в начале пандемии

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Число заявок на кредиты в РФ начало расти после двукратного уменьшения в конце марта - начале апреля после начала пандемии, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"На первую нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля, которая была объявлена нерабочей в России, пришелся максимальный спад кредитной активности <…> Количество всех кредитных заявок в первую неделю апреля по отношению к третьей неделе марта (16-22 марта) сократилось почти вдвое - на 49,7%, - отмечают в бюро. - Вместе с тем после резкого спада в течение двух недель кредитная активность заемщиков восстанавливалась".

Так, если в первую нерабочую неделю количество заявок составляло около половины от поданных в период 16-22 марта, то с 13 по 19 апреля этот показатель уже составлял 60,7%.

В бюро кредитных историй отметили, что по коротким необеспеченным кредитам восстановление происходит быстрее, чем по ипотеке и автокредитованию.

Также, по данным бюро, в апреле уменьшилась доля одобрения банками заявок на кредиты. Максимальное сокращение уровня одобрения пришлось на автокредитование и ипотеку. Так, количество одобрений за неделю с 13 по 19 апреля по отношению к наибольшему числу одобрений за март в автокредитовании снизилось с 36,9% до 20,7%, на ипотеку - с 54,4% до 39,2%, на потребительские кредиты - с 28% до 18,6%, на кредитные карты - с 28% до 18%. По всем кредитам уровень одобрения уменьшился на треть - с 30,6% до 20,9%.

"В кризисы спрос на кредиты всегда падает, а банки резко снижают аппетит к рискам. Но в статистике за первые недели самоизоляции есть и позитивные моменты. Во-первых, обращает на себя внимание развитость дистанционных каналов продаж, онлайн-банкинга. На дистанционные каналы пришлось более половины поданных заявок, а сокращение здесь хоть и заметное - 71,2% в целом по всем видам кредитов, но все же не кратное. Без этого рынок кредитования физлиц упал бы еще сильнее. Обнадеживает и то, что спрос на кредиты после сильного падения хоть и медленно, но начал восстанавливаться. Можно надеяться если не на восстановление, то на дальнейшую стабилизацию розничного кредитования по мере того, как меры правительства по поддержке заемщиков будут развернуты в полном объеме", - приводит пресс-служба слова генерального директора организации Александра Викулина.

НБКИ на 1 апреля 2020 года консолидирует информацию о кредитах более 101 млн заемщиков, предоставляемую свыше 4 000 кредиторами.