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Поле цифрового наблюдения за авиатрафиком развернут над Дальним Востоком к 2023 году

Новая система наблюдения охватит Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Владивосток, Уссурийск, Благовещенск, Южно-Сахалинск и другие города
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 28 апреля. /ТАСС/. Крупнейшую в мире систему цифрового наблюдения за местоположением и траекторией гражданских самолетов "Альманах" планируют развернуть к 2023 году над городами Дальнего Востока. Об этом сообщила во вторник ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ).

"Зона действия системы цифрового наблюдения составит более 4 млн кв. км, что позволит ей стать самой крупной и одновременно точной в мире. Старт работ - в 2020 году в рамках создания цифрового поля наблюдения за воздушным движением в Хабаровском укрупненном центре Единой системы организации воздушного движения. Срок реализации проекта - три года", - говорится в сообщении.

Новая система наблюдения за авиатрафиком охватит Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Владивосток, Уссурийск, Благовещенск, Южно-Сахалинск и другие города Дальнего Востока.

Годом ранее на базе Северо-Западного филиала Госкорпорации по организации воздушного движения была развернута на данный момент крупнейшая в мире система мультилатерации с зоной охвата более 1 млн кв. км. "Широкозонная система на северо-западе стала самой масштабной в мире, побив рекорд зоны наблюдения в Намибии, которую проектировали чешская и французская компании. А реализовав проект на Дальнем Востоке, мы побьем рекорд снова", - цитируют в сообщении главного конструктора "Альманаха" Юрия Капойко.

Интегрированная многопозиционная система наблюдения "Альманах" стала первой сертифицированной в России. Для нее необходима сеть территориально распределенных станций, определяющих местоположение и траекторию полета гражданских воздушных судов в цифровом формате в режиме реального времени.

Теги
РоссияДальний Восток
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