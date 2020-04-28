ТПП просит Белоусова об адресной продовольственной помощи населению

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову третий пакет мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) по преодолению последствий ситуации с коронавирусом. Он включает в себя незамедлительные меры, в числе которых оказание адресной продовольственной помощи населению, а также дальнейшие антикризисные инициативы и идеи поддержки по отдельным отраслям экономики, следует из письма, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.
Незамедлительные меры
Предложения по незамедлительным мерам предлагается реализовать в ближайшие 30 дней.
В отдельном блоке ТПП просит "разработать систему стимулирования потребительского спроса через внедрение адресной продовольственной помощи населению", "выплатить пособия в размере не менее одного МРОТ безработным, уволенным, начиная с I квартала 2020 года, в течение второго и третьего кварталов 2020 года".
Также палата просит правительство РФ утвердить план-график возобновления функционирования субъектов экономики с учетом отраслевой принадлежности. Письмо включает инициативу распространить уже действующие льготы и меры поддержки, в том числе льготы по налогообложению, кредитные каникулы, снижение страховых взносов на все субъекты предпринимательской деятельности, а также некоммерческие организации, установив определенные критерии, например, снижение выручки более чем на 50%.
Палата предлагает внести изменения в 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" - исключить критерий численности работников, а также изменить порядок включения организаций в реестр субъектов МСП, предусмотрев право вносить изменения в этот реестр в режиме реального времени, а не один раз в год.
Кроме того, предлагается ввести мораторий до 31 декабря 2020 года на ответственность по несвоевременному исполнению субъектами предпринимательской деятельности обязательных платежей, а также представления налоговой, бухгалтерской, статистической отчетности.
В числе других инициатив - пилотная апробация в одном из банков с госучастием кредитного продукта на пополнение оборотных средств одновременно для нескольких предприятий, связанных технологической цепочкой, под гарантии ВЭБ, а также кредитные каникулы по лизинговым платежам.
Дальнейшие меры
Предложения по дальнейшим антикризисным мерам предусмотрены на ближайшие три месяца. Так, предлагается "уменьшить налоговую и иную фискальную нагрузку на бизнес в сфере МСП". Для этого следует снизить все ставки обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды: в 2020 году для самозанятых и индивидуальных предпринимателей - на 100%, для малого бизнеса - на 75%, для среднего бизнеса - на 50%; в 2021 году для самозанятых и ИП - на 75%, для малого бизнеса - на 50%, для среднего бизнеса - на 25%.
Кроме того, предлагается субсидировать курсовые разницы по валютным кредитам, полученным на приобретение оборудования субъектами МСП.
В части госзакупок предлагается обязать государственных и муниципальных заказчиков в 2020 году в обязательном порядке предусматривать авансовые платежи при заключении муниципальных и государственных контрактов, увеличить в 2020-2021 годах в два раза запланированные объемы госзакупок, в том числе и у субъектов МСП, установить абсолютный приоритет по госзакупкам для отечественной продукции перед иностранной.
Отдельные отрасли
Также в пакете содержатся предложения по мерам поддержки отдельных отраслей экономики. В частности, они могут коснуться машиностроения, фармацевтической промышленности, лесопромышленного комплекса, автомобилестроения, текстильной и легкой промышленности, внешнеэкономической деятельности.
ТПП предлагает поддержать обращения отраслевых объединений и обратиться в Минэкономразвития России с идеей о расширении перечня отраслей, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции. К пострадавшим отраслям, по мнению палаты, необходимо отнести текстильную и легкую промышленность.
Палата также намерена обратиться в Минэкономразвития с предложением о корректировке критериев численности сотрудников предприятий, которые смогут рассчитывать на государственную поддержку.
Среди других инициатив - предпринять меры поддержки и сохранения спроса на российскую продукцию, в частности, "ввести ограничения на допуск отдельных видов товаров, происходящих из иностранных государств, если аналогичные товары производятся в России, для <…> закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и распространить его действие на организации с долей государственного участия более 50%, осуществляющие закупки в рамках 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Пакеты мер ТПП
В марте ТПП направила Белоусову около 40 предложений в пакет мер правительства РФ по поддержке малого и среднего предпринимательства. Среди инициатив палаты значились отсрочка по уплате налогов малому бизнесу во все уровни бюджетов на шесть месяцев, снижение НДС до 10%, запрет блокировки банковских счетов (за исключением судебных приказов и постановлений судебных приставов), отмена всех плановых и внеплановых проверок бизнеса и другие.
Второй пакет предложений палата направила в конце марте председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в него вошли более 90 инициатив, в том числе предлагалось разрешить дистанционную торговлю всеми видами товаров в период пандемии, отнести текстильную и легкую промышленность к наиболее пострадавшим отраслям экономики, возместить потери по госконтрактам для выставочной деятельности.
Меры поддержки правительства
Правительство в марте приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей (сейчас их 11) сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.
Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.