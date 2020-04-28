ТПП просит Белоусова об адресной продовольственной помощи населению

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову третий пакет мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) по преодолению последствий ситуации с коронавирусом. Он включает в себя незамедлительные меры, в числе которых оказание адресной продовольственной помощи населению, а также дальнейшие антикризисные инициативы и идеи поддержки по отдельным отраслям экономики, следует из письма, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

В отдельном блоке ТПП просит "разработать систему стимулирования потребительского спроса через внедрение адресной продовольственной помощи населению", "выплатить пособия в размере не менее одного МРОТ безработным, уволенным, начиная с I квартала 2020 года, в течение второго и третьего кварталов 2020 года".

Также палата просит правительство РФ утвердить план-график возобновления функционирования субъектов экономики с учетом отраслевой принадлежности. Письмо включает инициативу распространить уже действующие льготы и меры поддержки, в том числе льготы по налогообложению, кредитные каникулы, снижение страховых взносов на все субъекты предпринимательской деятельности, а также некоммерческие организации, установив определенные критерии, например, снижение выручки более чем на 50%.

Палата предлагает внести изменения в 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" - исключить критерий численности работников, а также изменить порядок включения организаций в реестр субъектов МСП, предусмотрев право вносить изменения в этот реестр в режиме реального времени, а не один раз в год.

Кроме того, предлагается ввести мораторий до 31 декабря 2020 года на ответственность по несвоевременному исполнению субъектами предпринимательской деятельности обязательных платежей, а также представления налоговой, бухгалтерской, статистической отчетности.

В числе других инициатив - пилотная апробация в одном из банков с госучастием кредитного продукта на пополнение оборотных средств одновременно для нескольких предприятий, связанных технологической цепочкой, под гарантии ВЭБ, а также кредитные каникулы по лизинговым платежам.

Дальнейшие меры

Предложения по дальнейшим антикризисным мерам предусмотрены на ближайшие три месяца. Так, предлагается "уменьшить налоговую и иную фискальную нагрузку на бизнес в сфере МСП". Для этого следует снизить все ставки обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды: в 2020 году для самозанятых и индивидуальных предпринимателей - на 100%, для малого бизнеса - на 75%, для среднего бизнеса - на 50%; в 2021 году для самозанятых и ИП - на 75%, для малого бизнеса - на 50%, для среднего бизнеса - на 25%.