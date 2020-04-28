На Кубани объемы производства антисептиков выросли в шесть раз

КРАСНОДАР, 28 апреля. /ТАСС/. Объемы производства антисептических средств на предприятиях Краснодарского края в период пандемии выросли с 15 до 90 тонн в сутки. Предприятия перешли на трехсменный режим работы, сообщили журналистам в пресс-службе краевой администрации.

"Предприятия работают в три смены, чтобы мы смогли максимально закрыть спрос кубанцев в этих средствах на региональном уровне. За последнее время производственная мощность фабрик, выпускающих антисептические средства, была увеличена в шесть раз - с 15 до 90 тонн в сутки", - приводит пресс-служба слова руководителя краевого департамента промышленной политики Ивана Куликова.

Уточняется, что в регионе часть предприятий перепрофилирована на выпуск индивидуальных средств защиты. Например, маски шьют 32 предприятия в десяти муниципалитетах. На Кубани выпускается около 45 тыс. масок ежедневно. "Семь предприятий перестроились под выпуск специальных комплектов одноразовой одежды для медицинского персонала. Три компании химотрасли, которые ранее выпускали моющие средства, автохимию и спортивное питание, стали производить антисептики и средства дезинфекции", - добавили в пресс-службе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.