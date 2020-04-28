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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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BP сократит добычу в России и других странах ОПЕК+ во II квартале

В рамках сделки страны ОПЕК+ сократят добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Британская нефтегазовая компания BP готова снизить добычу нефти на своих проектах в странах, которые участвуют в соглашении ОПЕК+, сообщил в ходе телеконференции с инвесторами исполнительный финансовый директор по upstream-проектам компании Мюррей Очинклосс.

"Ответ на этот вопрос - да. Мы ведем переговоры сегодня в Анголе, в Азербайджане, в России и на Ближнем Востоке. Не назову цифры, но да, отвечая на ваш вопрос, скажу, что мы увидим сокращение добычи во втором квартале из-за действия соглашения ОПЕК+. Объемы - это не самое важное сегодня", - сказал он, отвечая на вопрос, ограничит ли компания добычу на своих проектах из-за соглашения ОПЕК+.

В рамках сделки страны ОПЕК+ сократят добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня.

Теги
АзербайджанАнголаРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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