Минфин не поддержал введение экспортных пошлин на зерно и удобрения

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Минфин России не поддерживает введение ставок вывозных таможенных пошлин на зерно и удобрения: квоты на экспорт зерна позволяют поддерживать стабильность на продовольственном рынке РФ и стран Таможенного союза, а применение ставки в отношении удобрений противоречило бы международным обязательствам России в рамках ВТО, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина.

"Минфин России действительно не поддерживает введение ставок вывозных таможенных пошлин на зерно и удобрения. Применение таких ставок в отношении удобрений противоречило бы принятым Россией международным обязательствам в рамках ВТО, так как сейчас, согласно протоколу о присоединении РФ к ВТО, они установлены в размере 0%", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве считают, что в отношении зерна такие меры принимать нет необходимости. "В соответствии с постановлением правительства РФ от 31 марта, с 1 апреля по 30 июня 2020 в России установлены нетарифные квоты в объеме 7 млн тонн на вывоз за пределы Союза пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы, являющихся существенно важными для внутреннего рынка России. Это позволяет поддерживать стабильность на продовольственном рынке как России, так и стран Союза в текущих экономических условиях", - добавил собеседник агентства.

Позиция Минсельхоза

Национальный союз хлебопечения пожаловался в Минсельхоз на рост стоимости сырья и попросил поддержать отрасль субсидиями и ограничительными пошлинами на вывоз зерна.

Минсельхоз в свою очередь заявил, что министерство не рассматривает введение ограничительных пошлин на экспорт зерновых из России в текущем сельскохозяйственном году (1 июля 2019 года - 30 июня 2020 года). В Минсельхозе напомнили, что реализуется ряд мер, направленных на стабилизацию внутреннего рынка зерна и продуктов его переработки и обеспечение продовольственной безопасности страны. В том числе введена квота на экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы (за исключением семян зерновых культур) в размере 7 млн тонн на период до 30 июня 2020 года, которая уже выбрана в настоящее время, а также проводятся товарные интервенции. Кроме того, в рамках торгов Минсельхоз реализует на внутреннем рынке зерно госфонда по цене ниже рыночной, что позволяет дополнительно обеспечить мукомолов доступным сырьем. По данным Минсельхоза, благодаря указанным мерам на прошлой неделе цены на зерно и муку в России стабилизировались.