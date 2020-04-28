Володин призвал ЦБ разъяснить, почему раздача денег в ряде стран не помогает населению

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду в ходе совещания в режиме видеоконференции с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной призвал ЦБ публично разъяснить, почему прямая раздача денег в ряде стран в период пандемии не приводит к реальному улучшению положения их жителей.

"Что касается примера США, они гражданам дают то, что не может им помочь. Надо это тоже объяснять. Потому что все видят, что такие решения некоторые страны принимают, а почему они принимают, почему надо сегодня по другому пути идти, [правильно] было бы в том числе и нам объяснять, потому что такие вопросы нам граждане задают", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте нижней палаты парламента.

"Наше правительство действует адресно, и я здесь его поддерживаю. И то, о чем сказал Вячеслав Викторович, - это очень важно. Все-таки у нас деньги не безграничны, важно, чтобы они пришли к тем, кто наиболее пострадал, наиболее уязвим", - ответила Набиуллина.

Председатель Госдумы отметил, что "27 млн граждан Америки не имеют медицинской страховки". "А для того, чтобы подключиться к ИВЛ, надо $72 тыс. А выдают им по $1 000. Вот вам, пожалуйста, действие этой страны, которая фактически бросила 27 млн граждан один на один с этой проблемой", - указал спикер.

"В нашей стране всем оказывается медицинская помощь. Мы этим отличаемся", - подчеркнул он. Володин также отметил, что медицина в США многого достигла, но система здравоохранения там не соответствует "той демократии, которую они проповедуют", говорится в сообщении на сайте Думы.

"Когда мы говорим о здравоохранении и медицине, здравоохранение, как жизнь показала, в России лучше, чем в США, несмотря на то, что у них медицина многого достигла, где-то даже больше, чем наша. Но 27 млн человек выброшено, выброшено фактически за борт. И поэтому такое большое количество смертей, потому что у них нет возможности воспользоваться медициной, потому что нет медицинской страховки", - добавил Володин.