МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Банк России ожидает роста просроченной задолженности и проблемных кредитов в сложившейся экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совещании по вопросам банковской деятельности под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"Мы ожидаем, к сожалению, роста просрочки и проблемных кредитов. Большой объем кредитов будет реструктурирован как в рамках каникул, предусмотренных законом, в рамках предложений президента, так и в рамках собственных программ банков. И сейчас наиболее уязвимые заемщики, чьи доходы сильно упали, - это, конечно, граждане - по нашей оценке, это более половины заемщиков банков - большая часть МСП, а также компании пострадавших отраслей. По предварительным оценкам, суммарно на эти группы заемщиков приходится около 19 трлн рублей, или около трети совокупного кредитного портфеля", - сказала она.

По словам главы ЦБ, розничное кредитование в России в 2020 году может сократиться на 5%, ипотека вырастет на 10%.

"Спад коснется и необеспеченных потребительских кредитов, по нашей оценке в этом году это может быть до минус 5%. Я напомню, в прошлом году рост необеспеченных кредитов был 21%. Ситуация в ипотеке будет лучше благодаря мерам поддержки, объявленным президентом, реализуемым правительством - о субсидировании ставки на уровне 6,5%. Ипотека росла в прошлом году хорошим темпом, около 20%, в этом году мы прогнозируем рост до 10%", - отметила она.