Медведев считает, что нынешний кризис может быть тяжелее, чем в 2008-2009 годах

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Кризис на фоне пандемии коронавируса может оказаться тяжелее мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, государству нужно быстро реагировать на меняющуюся ситуацию. Такое мнение высказал во вторник председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума генсовета партии.

"Нынешний кризис, очевидно, точно не менее тяжелый, а, может быть, и более тяжелый, чем кризис 2008-2009 годов", - сказал Медведев.

"Самое главное, на мой взгляд, сейчас государству при поддержке партии "Единая Россия", как правящей партии в стране, быстро реагировать на меняющуюся ситуацию, у нас опыт такой есть", - подчеркнул зампред Совбеза. Он отметил, что принимавшиеся в кризис 2008-2009 годов на ходу, "с колес" решения по поддержке отдельных секторов экономики были эффективны.

"Поэтому нужно контролировать, как решения, принятые [сейчас] правительством страны, на региональном уровне воплощаются в жизнь", - заключил председатель "Единой России".

В период мирового финансового кризиса 2008-2009 годов Медведев занимал пост президента РФ, нынешний глава государства Владимир Путин был премьер-министром. Острая фаза того кризиса началась осенью 2008 года в США, в России его негативные последствия были связаны с падением цен на нефть и уходом с рынков международных инвесторов. В ноябре 2008 года премьер Путин утвердил план действий по оздоровлению ситуации в экономике, а в конце декабря того же года правительство опубликовало перечень первоочередных мер по борьбе с последствиями кризиса, на которые выделили 10 трлн рублей. Из-за кризиса в 2009 году ВВП РФ сократился на рекордные с предыдущего десятилетия 7,8%, но уже в 2010 году российская экономика вернулась к росту (на 4,5%).