Набиуллина считает необходимым расширить страхование вкладов на социальные НКО и счета ТСЖ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Систему страхования вкладов в текущих условиях необходимо расширить на социальные некоммерческие организации и счета товариществ собственников жилья (ТСЖ) на капремонт, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании по вопросам банковской деятельности под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"Было бы правильно сейчас расширить систему страхования вкладов. Это те вопросы, которые мы давно обсуждаем. В частности, распространить ее на социально значимые некоммерческие организации, счета ТСЖ на капитальный ремонт, и в отдельных случаях - увеличить страховые выплаты до 10 млн рублей", - сказала Набиуллина.