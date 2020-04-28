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Пандемия коронавируса нового типа

Ростовские власти направят 10 млрд рублей на поддержку экономики в условиях пандемии

Глава региона Василий Голубев отметил, что в области сохранились все виды поддержки, особое внимание уделяется транспортной отрасли и АПК

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Ростовской области направят более 10 млрд рублей на программу по снижению влияния пандемии коронавируса на развитие региональной экономики. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе губернатора области.

"Для снижения влияния эпидемиологической ситуации на развитие региональной экономики правительство региона реализует комплексную программу поддержки общим объемом свыше 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул губернатор региона Василий Голубев, в области сохранили все виды поддержки, особое внимание уделяется транспортной отрасли и агропромышленному комплексу. "Мы сохранили все виды поддержки, включая налоговые льготы и субсидии. Получают помощь строительный сектор в рамках региональных программ, а также авиаперевозки и пригородные железнодорожные перевозки. На особом учете - агропромышленный комплекс, в силу весенне-полевых работ. Это помощь в покупке сельхозтехники, технологического оборудования для перерабатывающих предприятий, возмещение затрат на производство крупного рогатого скота", - привели в пресс-службе слова Голубева.

В апреле число системообразующих предприятий региона увеличилось со 173 до 448. Для обеспечения противоэпидемической безопасности производств, которые продолжают работу, организован еженедельный мониторинг соблюдения санитарных требований. "На особом контроле - работа системообразующих предприятий. Их мониторинг мы проводим на постоянной основе и еженедельно подводим итоги. Статистические наблюдения позволяют получать оперативную информацию об их состоянии и заблаговременно выявлять различные риски в их деятельности", - отметил губернатор.

При этом Голубев добавил, что в Ростовской области разработан план постепенной отмены противоэпидемических ограничений, состоящий из четырех этапов, уточнив, что его реализация начнется по мере изменения эпидемиологической ситуации в регионе к лучшему.

По последним данным, число заразившихся в Ростовской области составляет 778 человек, 49 пациентов выздоровели, двое умерли. В тяжелом состоянии пять пациентов.

Теги
РоссияРостовская областьПандемия коронавируса нового типа
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