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Набиуллина попросила депутатов расширить спектр услуг, доступных через биометрию

Дистанционные каналы надо дальше "обязательно развивать", отметила глава ЦБ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина попросила депутатов расширить перечень дистанционных услуг, которые можно получить удаленно при помощи биометрической идентификации. Об этом, как сообщает пресс-служба ЦБ РФ, глава регулятора заявила на совещании по вопросам банковской деятельности под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"Мы считаем, что дистанционные каналы надо дальше обязательно развивать. Мы просим вас в этом поддержать, чтобы у нас развивались цифровые финансы и дистанционные формы обслуживания. <…> Во-первых, важно расширить спектр операций, которые доступны через биометрию, принять законы, которые позволят дистанционные услуги развивать", - сказала Набиуллина.

По ее словам, Россия уже обладает достаточно развитыми цифровыми финансами, в отличие от многих стран, однако эту сферу нужно продолжать развивать.

Также глава ЦБ обратилась к депутатам с просьбой внести изменения в закон об ОСАГО. "Мы просили бы внести изменения в закон об ОСАГО, чтобы временно можно было приобрести полис ОСАГО без техосмотра. Мы дали такие рекомендации страховым компаниям, но, конечно, нужны изменения на уровне законодательства", - добавила она.

Помимо этого, Набиуллина подчеркнула необходимость принятия закона о блокировке мошеннических сайтов в финансовой сфере, поскольку на фоне распространения коронавирусной инфекции в России вырос объем попыток кибермошенничества. "Мы видим, что в условиях ограничительных мер выросли, к сожалению, объемы попыток кибермошенничества и введения людей в заблуждение - например, предлагают людям якобы реструктуризации. Мы бы очень хотели, чтобы было ускорено принятие законопроекта о блокировке мошеннических сайтов в финансовой сфере. Он был внесен еще в 2018 году, но до сих пор не дошел до второго чтения", - отметила глава ЦБ.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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