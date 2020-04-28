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Компания "Монерон", связанная с Собчак, вошла в список системообразующих предприятий

По данным газеты "Ведомости", 12 марта Ксения Собчак договорилась о приобретении по 40% долей в "Монероне" и "Курильском универсальном комплексе"

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Крабодобывающая компания "Монерон", которую СМИ связывают с телеведущей Ксенией Собчак, вошла в список системообразующих предприятий России. Об этом говорится в материалах Минэкономразвития.

"ГК "Монерон": ОООО "Монерон" - рыболовство и рыбоводство", - отмечается в документах МЭР.

О том, что в обновленном списке системообразующих компаний стало больше представителей рыбной отрасли: не четыре, как сначала решил Минсельхоз, а 10, в том числе компания "Монерон", крупный добытчик краба в России, написала 28 апреля газета "Ведомости". По данным издания, недавно стало известно о новых собственниках этой компании: 12 марта Собчак договорилась о приобретении по 40% долей в двух компаниях - "Монерон" и "Курильский универсальный комплекс". Еще по 10% в этих компаниях приобрела Елена Соглаева, супруга бывшего топ-менеджера "Роснефти" и А1 Игоря Соглаева. Это подтвердили "Ведомостям" и Собчак, и Соглаев - именно он выступает ее партнером в крабовом бизнесе.

"Ведомости" выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы и мать Собчак Людмила Нарусова.

27 апреля 2020 года Минэкономразвития на своем официальном сайте запустило интерактивный сервис, в рамках которого размещен полный перечень системообразующих предприятий российской экономики.

В перечень вошла 1 151 компания, среди них 523 представлены Минпромторгом, 162 - Минтрансом, 98 - Минэнерго, 96 - Минсельхозом, 91 - Минкомсвязи, 76 - Минстроем.

В министерстве отмечают, что сервис позволяет отслеживать предприятия по отраслям в каждом регионе с ответственным должностным лицом, а территориальный разрез позволяет выявить возможные проблемы в отдельных регионах и своевременно отреагировать на них. В перспективе аналогичная инфографика будет разработана для отслеживания антикризисных мер поддержки для предпринимателей в регионах, в том числе по выдаче беспроцентных кредитов, по отсрочкам платежа и других, с актуальным перечнем системообразующих предприятий.

Теги
РоссияСобчак, Ксения Анатольевна
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