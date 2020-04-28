В "Перекрестке" прокомментировали продажу масок из Китая

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Медицинские маски из Китая, продающиеся в "Перекрестке", закупались самой торговой сетью и не имеют отношение к гуманитарной помощи из Китая. Об этом ТАСС сообщили в X5 Retail Group.

Ранее Telegram-канал "Московские новости" опубликовал фотографии упаковок масок в сетях "Перекресток" и Fixprice, на которых якобы стоит штамп "гуманитарная помощь".

"В супермаркеты "Перекресток" поступили в продажу защитные маски из Китая. Это собственная закупка сети, в первую очередь сеть закупала маски для сотрудников, на данный момент они полностью обеспечены, дополнительно закупленные объемы выставленны на продажу", - сообщил представитель компании.