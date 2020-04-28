Эксперт: если "Газпром" выплатит задолженности Польше, арест его активов не потребуется

ВАРШАВА, 28 апреля. /ТАСС/. Запуск процедуры принудительного взыскания с "Газпрома" задолженностей, которые по решению Арбитражного суда в Стокгольме российская компания должна выплатить польской энергетической компании PGNiG, может не потребоваться, если должник подчинится вердикту суда. Об этом заявил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС эксперт в области энергетики и международных отношений, главный редактор портала BiznesAlert.pl Войчех Якубик.

Как напомнил эксперт, процедура принудительного взыскания долгов известна по спору "Нафтогаза" и "Газпрома". "Возможное затягивание выполнения вердикта арбитражного суда в споре о цене на газ между "Газпромом" и PGNiG может закончиться запуском, например, процедуры ареста активов", - указал Якубик. Однако, по его мнению, "пока рано говорить, понадобятся ли такие шаги, потому что в прошлом "Газпром" в итоге подчинялся решениям арбитража в спорах о цене". "Аналогично может быть и с Польшей", - считает он.

В сложившейся ситуации "беспокоят сообщения PGNiG о том, что "Газпром" присылает счета со старой ценой так, как будто не признает новый вердикт", добавил эксперт. "Это дело нужно прояснить, принимая во внимание репутацию российской фирмы, которая пострадала бы, если бы оказалось, что она не выполняет решение суда", - сказал он.

Как пояснил эксперт, для ареста активов должен быть запущен судебный процесс, направленный на получение задолженностей. "Нет уверенности в том, что это [запуск процесса в суде] произойдет. Потому что "Газпром", вполне вероятно, может подчиниться законному вердикту суда и сотрудничать", - заключил он.

Принудительное взыскание

О возможностях польской стороны использовать процедуру ареста активов "Газпрома" в Европе в качестве компенсации, которую энергетическому концерну PGNiG присудил Арбитражный суд в Стокгольме, рассматривавший жалобу Польши на цены за поставляемый в республику российский газ, заявил ранее заместитель министра государственных активов республики Януш Ковальский. По его словам, несколько лет назад так поступил украинский "Нафтогаз". По его мнению, в первую очередь Польше следовало бы наложить арест на акции Nord Stream AG ("Северный поток") и Nord Stream 2 AG ("Северный поток - 2").

В конце марта РGNIG заявил о выигранном арбитражном разбирательстве с "Газпромом" по ценам на газ. По данным компании, сумма компенсации составит $1,5 млрд. "Газпром экспорт" заявил, что изучает решение суда и считает, что пока давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно.

Согласно решению суда, как сообщает польская компания, формула цены на покупку газа, поставляемого "Газпромом" по Ямальскому контракту, изменена в сторону более рыночной. Новая цена контракта, установленная арбитражным трибуналом, касается поставок газа с 1 ноября 2014 года, то есть с даты, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены.

В конце прошлой недели РGNIG выступил с обвинениями в адрес "Газпрома" о том, что российская компания не подчиняется решению суда и выставляет счета за поставки газа в марте и апреле по старой ценовой формуле. В ответ на это польская сторона переводит оплату по новой цене, утвержденной судом в Стокгольме.