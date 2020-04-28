"Единая Россия" представила Путину свои предложения о мерах поддержки бизнеса

"Наша партия провела несколько экспертных обсуждений и по итогам представила и президенту нашей страны, и в правительство наши предложения, - сказал Медведев. - Буквально на прошлой неделе за моей подписью эти предложения были направлены председателю правительства, и с президентом мы говорили, я тоже соответствующие предложения ему направил".

Председатель партии отметил, что часть обозначенных мер уже была учтена. "Но есть и предложения, которые еще предстоит дополнительно проработать. Это касается и малых предприятий, там целый ряд есть идей, которые требуют дополнительного обсуждения", - уточнил Медведев. По его словам, часть мер "чуть более затратные". Тем не менее, он призвал к ним вернуться в перспективе. "Эти решения, эти меры должны вводиться в случае необходимости безотлагательно. Иными словами, если что-то не действует, мы это проходили уже и в 2008 году, и в 2014 году, надо быстро принимать решения и эти меры менять, модифицировать", - подчеркнул он. Медведев выразил надежду, что кабинет министров именно так и будет реагировать на развитие ситуации в сфере малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций. Председатель "Единой России" напомнил, что партия также сформулировала свои предложения в части поддержки социально ориентированных НКО, нуждающихся в фактически идентичных с предприятиями малого и среднего бизнеса мерах поддержки.

Медведев подчеркнул, что недостаточно просто разработать какие-то меры. "Нужно эти новые пакеты, если это потребуется, и это будет видно в ближайшие дни, в ближайшее время, нам просто готовить и обсуждать, и после этого передавать нашим коллегам, чтобы они на них реагировали, то есть принимали необходимые решения", - уточнил он. Председатель партии обратил внимание на то, что у "Единой России" без выходных работает федеральный ситуационный центр, региональные волонтерские центры, что позволяет в режиме нон-стоп получать обратную связь по всем каналам. "Это та база, на которой мы должны принимать решения. В случае нарушения прав, у нас с вами есть правозащитный центр, эксперты которого могут помощь людям добиться справедливого решения", - сказал Медведев.

Говоря о необходимости разработки все новых и новых мер поддержки экономики и граждан, Медведев заметил, что сложный период сопряжен с существенным падением экономической активности по всей стране. По его оценке, разработанные государством меры должны позволить контролировать ситуацию, не допускать массового закрытия предприятий, массовой безработицы, резкого уменьшения доходов граждан.