{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

"Единая Россия" представила Путину свои предложения о мерах поддержки бизнеса

Часть из них уже учтена, заявил председатель партии Дмитрий Медведев

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. "Единая Россия" представила президенту РФ Владимиру Путину свои предложения о мерах по поддержке бизнеса, часть из них уже учтена. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании президиума генсовета "Единой России".

На эту тему
Пандемия "маскирует" циклический кризис мировой экономики

"Наша партия провела несколько экспертных обсуждений и по итогам представила и президенту нашей страны, и в правительство наши предложения, - сказал Медведев. - Буквально на прошлой неделе за моей подписью эти предложения были направлены председателю правительства, и с президентом мы говорили, я тоже соответствующие предложения ему направил".

Председатель партии отметил, что часть обозначенных мер уже была учтена. "Но есть и предложения, которые еще предстоит дополнительно проработать. Это касается и малых предприятий, там целый ряд есть идей, которые требуют дополнительного обсуждения", - уточнил Медведев. По его словам, часть мер "чуть более затратные". Тем не менее, он призвал к ним вернуться в перспективе. "Эти решения, эти меры должны вводиться в случае необходимости безотлагательно. Иными словами, если что-то не действует, мы это проходили уже и в 2008 году, и в 2014 году, надо быстро принимать решения и эти меры менять, модифицировать", - подчеркнул он. Медведев выразил надежду, что кабинет министров именно так и будет реагировать на развитие ситуации в сфере малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций. Председатель "Единой России" напомнил, что партия также сформулировала свои предложения в части поддержки социально ориентированных НКО, нуждающихся в фактически идентичных с предприятиями малого и среднего бизнеса мерах поддержки.

Медведев подчеркнул, что недостаточно просто разработать какие-то меры. "Нужно эти новые пакеты, если это потребуется, и это будет видно в ближайшие дни, в ближайшее время, нам просто готовить и обсуждать, и после этого передавать нашим коллегам, чтобы они на них реагировали, то есть принимали необходимые решения", - уточнил он. Председатель партии обратил внимание на то, что у "Единой России" без выходных работает федеральный ситуационный центр, региональные волонтерские центры, что позволяет в режиме нон-стоп получать обратную связь по всем каналам. "Это та база, на которой мы должны принимать решения. В случае нарушения прав, у нас с вами есть правозащитный центр, эксперты которого могут помощь людям добиться справедливого решения", - сказал Медведев.

Говоря о необходимости разработки все новых и новых мер поддержки экономики и граждан, Медведев заметил, что сложный период сопряжен с существенным падением экономической активности по всей стране. По его оценке, разработанные государством меры должны позволить контролировать ситуацию, не допускать массового закрытия предприятий, массовой безработицы, резкого уменьшения доходов граждан.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Единая Россия"Малый и средний бизнесПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В СФ просят регионы подключить производителей питьевой воды к эксперименту по маркировке
Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию направил письма ряду крупных компаний
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС