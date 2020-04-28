Бизнес просит Минсельхоз предоставить время на выполнение экспортных обязательств по зерну

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" попросила Минсельхоз России предоставить срок до 15 дней для вывоза на экспорт зерна, которое уже было задействовано в логистической цепочке поставок, следует из письма президента организации Александра Калинина министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Постановлением правительства от 31 марта 2020 года была установлена нетарифная квота на экспорт российского зерна в размере 7 млн тонн до 30 июня текущего года. Заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут говорила о том, что квота будет исчерпана к середине мая, однако исчерпание квоты, по данным министерства, произошло 26 апреля, в связи с чем экспорт зерна в страны, не входящие в Евразийский экономический союз, был приостановлен до 1 июля.

"По состоянию на 00:00 часов 24.04.2020 г., согласно данным системы мониторинга, размещенной на сайте Минсельхоза России, было выбрано (исчерпано - прим.ТАСС) 3,95 млн тонн (из 7 млн). А уже на 13:00 часов 26.04.2020 г. квота была обнулена (исчерпана), что делает невозможным экспорт зерновых до 01.07.2020 г. При этом, по экспертным оценкам (в т.ч. комитетов "Опоры России" по сельскому хозяйству и по международным отношениям), мощности российских портов на экспорт зерновых не превышают 1,5 млн тонн в неделю, что делает невозможным выбор всей квоты в 3,05 млн тонн за неполные 3 дня. По мнению наших экспертов, это стало возможным за счет применения неполного таможенного декларирования товара, при этом любые формы предварительного декларирования запрещены", - указывает автор письма.

Как пояснил ТАСС вице-президент "Опоры России" Николай Дунаев, на сегодняшний день у многих компаний-экспортеров зафрахтованы суда, подписаны контракты с зарубежными покупателями, товар находится в портах, либо в хранилищах рядом с портами.

"Компании не предполагали и не могли предполагать такое стремительное исчерпание квоты. Теперь же у них существует существенный риск многомиллиардных убытков. Помимо финансовых убытков, экспортеры зерна, (многие из которых являются субъектами МСП), понесут и колоссальные репутационные потери. Если говорить только о субъектах МСП, которые планировали экспорт из портов Азовского моря, то речь может идти о срывах поставок 350-400 тысяч тонн зерна за текущую и следующую неделю", - отметил Дунаев.

В связи с этим организация попросила главу Минсельхоза России Дмитрия Патрушева предоставить срок до 15 дней для вывоза на экспорт товара, который уже был задействован в логистической цепочке поставок, а именно, уже погруженного на суда и иные транспортные средства, либо находящегося в пути в порты либо к границе РФ, либо ждущего в порту погрузки в конкретное судно. По мнению Калинина, это будет содействовать скорейшему урегулированию ситуации с исчерпанием квоты таким образом, чтобы предприниматели, ориентировавшиеся на ранее публично озвученные сроки, имели возможность выполнить взятые на себя обязательства.

Предложение Минсельхоза

27 марта Минсельхоз сообщил о предложении с 1 апреля ввести квоту на экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы (за исключением семян зерновых культур) в размере 7 млн т. По мнению Минсельхоза, учитывая, что на Российскую Федерацию приходится более 80% производства и около 79% внутреннего потребления зерна в ЕАЭС, квота станет важным инструментом для рынков России и государств Евразийского экономического союза. При этом, по оценке Минсельхоза РФ, предлагаемые изменения не повлияют на достижение целей государственных программ Российской Федерации, а также показателя экспорта продукции АПК в 2020 году. Предложение было поддержано Минэкономразвития и Минпромторгом. Позже введение квоты с 1 апреля было одобрено правительством. По мнению Минсельхоза, учитывая, что на РФ приходится более 80% производства и около 79% внутреннего потребления зерна Евразийского экономического союза (ЕАЭС), квота станет важным инструментом для рынков России и государств ЕАЭС.