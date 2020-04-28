Оператор "Северного потока - 2" не получал судебных уведомлений по активам компании

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Nord Stream 2 AG, компания - оператор проекта строительства "Северного потока - 2", не знает о каких-либо судебных разбирательствах, которые могли бы затронуть активы компании. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь компании Йенс Мюллер.

"Nord Stream 2 AG не знает о каких-либо судебных разбирательствах, которые могли бы повлиять на активы компании и, следовательно, на проект", - сказал представитель оператора, отвечая на вопрос, получала ли компания судебные уведомления от Польши.

Ранее заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский заявил, что польское правительство намерено арестовать активы "Газпрома" в Европе в качестве компенсации, которую концерну PGNiG присудил Стокгольмский арбитраж, рассматривавший жалобу Польши на цены за поставляемый в республику российский газ. В первую очередь это относится к акциям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

В конце марта РGNIG заявил о выигранном арбитражном разбирательстве с "Газпромом" по ценам на газ. По данным компании, сумма компенсации составит $1,5 млрд. "Газпром экспорт" заявил, что изучает решение суда и считает, что пока давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно.

Согласно решению суда, как сообщает польская компания, формула цены на покупку газа, поставляемого "Газпромом" по Ямальскому контракту, изменена в сторону более рыночной. Новая цена контракта, установленная арбитражным трибуналом, касается поставок газа с 1 ноября 2014 года, то есть с даты, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены.

В то же время на прошлой неделе PGNiG обвинил "Газпром" в несоблюдении контракта на поставки в республику газа и невыполнении вердикта суда в Стокгольме. В связи с этим польский концерн начал платить "Газпрому" не по выставляемым российской компанией счетам, а по цене, установленной арбитражом, заявила PGNiG.