ФАС потребовала объяснения роста цен на крупы, муку, сахар и мясо у поставщиков Чувашии

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала объяснения роста цен на крупы, муку, сахар и мясо у крупных поставщиков и производителей Чувашии, при этом требование выполнили не все организации и не в полном объеме, сообщили в пресс-службе ведомства.

"ФАС требует объяснения роста цен на крупы, муку, сахар и мясо от крупных поставщиков и производителей Чувашии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Чувашское УФАС поступила информация о том, что крупные поставщики и производители продовольствия повысили цены на крупу, муку, сахар и мясные полуфабрикаты, территориальный орган запросил у указанных хозяйствующих субъектов необходимые документы и сведения для проведения проверки.

В ФАС отметили, что требование УФАС выполнили не все организации и не в полном объеме. Например, торговая компания "Андиго" проигнорировала запрос антимонопольного органа, в отношении компании возбуждено административное дело. "В случае непредставления другими хозсубъектами запрашиваемых документов, управление также примет в отношении них решение о возбуждении дел об административных правонарушениях", - указывают в антимонопольной службе.

"Мы видим в отдельных несетевых магазинах завышение цен, и это повод для проведения проверок. В текущих экономических обстоятельствах, обусловленных пандемией, наживаться на потребителях совершенно недопустимо. Ситуация в Чувашской Республике - это прямое уклонение компаний от исполнения законного требования антимонопольного органа предоставить документы по запросу, что абсолютно неприемлемо", - отметил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

По его словам, отсутствие требуемых документов свидетельствует о том, что повышение цен на продукты питания было необоснованным.