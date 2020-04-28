{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Нефтекомпании направили правительству предложения по поддержке нефтесервисных предприятий

Российские нефтяные компании также планируют обсудить возможные меры поддержки с Минэнерго

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российские нефтяные компании направили в правительство РФ предложения по поддержке нефтесервисных предприятий, а также обсудят возможные меры поддержки с Минэнерго. Об этом сообщил замглавы "Татнефти" Рустам Халимов, выступая на онлайн-конференции "Тюменского нефтегазового форума".

"То, что касается нефтесервисных компаний, - ситуация в отрасли в первую очередь ударила по ним. Совместно с другими компаниями направили предложения по поддержке нефтесервиса как со стороны государства, так и совместно с государством", - сказал он, отметив, что 28 апрел совместно с Минэнерго намечена аудиоконференция по обсуждению мер поддержки.

Карантинные меры, действующие во многих странах мира на фоне коронавируса, привели к резкому снижению спроса на нефтепродукты. Снижение глобального спроса на нефть на фоне эпидемии коронавируса составляет от 20 до 30 млн баррелей в сутки. Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
В СФ просят регионы подключить производителей питьевой воды к эксперименту по маркировке
Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию направил письма ряду крупных компаний
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС