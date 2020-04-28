Нефтекомпании направили правительству предложения по поддержке нефтесервисных предприятий

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российские нефтяные компании направили в правительство РФ предложения по поддержке нефтесервисных предприятий, а также обсудят возможные меры поддержки с Минэнерго. Об этом сообщил замглавы "Татнефти" Рустам Халимов, выступая на онлайн-конференции "Тюменского нефтегазового форума".

"То, что касается нефтесервисных компаний, - ситуация в отрасли в первую очередь ударила по ним. Совместно с другими компаниями направили предложения по поддержке нефтесервиса как со стороны государства, так и совместно с государством", - сказал он, отметив, что 28 апрел совместно с Минэнерго намечена аудиоконференция по обсуждению мер поддержки.

Карантинные меры, действующие во многих странах мира на фоне коронавируса, привели к резкому снижению спроса на нефтепродукты. Снижение глобального спроса на нефть на фоне эпидемии коронавируса составляет от 20 до 30 млн баррелей в сутки. Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки.