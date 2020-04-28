Кудрин заявил, что все россияне нуждаются в поддержке

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Все население России нуждается в поддержке со стороны государства в условиях кризиса, особенно в ней нуждаются слабозащищенные слои населения: дети, сироты, инвалиды, бездомные, граждане с ВИЧ, малоимущие, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Поддержка в сегодняшних условиях нужна абсолютно всем. Особенно в ней нуждаются те группы населения, которые и в привычных условиях защищены слабо. Дети и сироты, инвалиды, бездомные, больные ВИЧ, малоимущие, и другие", - написал Кудрин в своем Twitter.

На прошлой неделе Кудрин предложил оказывать продовольственную помощь самым бедным слоям населения, которые не получают денежных выплат.