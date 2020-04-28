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Кудрин заявил, что все россияне нуждаются в поддержке

Особенно это необходимо группам населения, которые и в привычных условиях защищены слабо, отметил глава Счетной палаты РФ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Все население России нуждается в поддержке со стороны государства в условиях кризиса, особенно в ней нуждаются слабозащищенные слои населения: дети, сироты, инвалиды, бездомные, граждане с ВИЧ, малоимущие, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Поддержка в сегодняшних условиях нужна абсолютно всем. Особенно в ней нуждаются те группы населения, которые и в привычных условиях защищены слабо. Дети и сироты, инвалиды, бездомные, больные ВИЧ, малоимущие, и другие", - написал Кудрин в своем Twitter.

На прошлой неделе Кудрин предложил оказывать продовольственную помощь самым бедным слоям населения, которые не получают денежных выплат.

Теги
РоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичПандемия коронавируса нового типа
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