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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Минэнерго ожидает среднюю цену нефти в 2020 году на уровне более $30

По итогам прошлого года цена на нефть в среднем составляла $63 за баррель

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Минэнерго РФ ожидает, что цена на нефть в текущем году будет находиться на среднем уровне чуть больше $30 за баррель. Об этом в ходе онлайн-конференции "Тюменский нефтегазовый форум" сообщил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков.

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"В этом году мы ожидаем, что цена [на нефть] в среднем будет в районе 30 с чем-то долларов. То есть она не будет стоить 15 [долларов] и не будет стоить 20. Именно на это и направлены все наши усилия", - сказал он.

По итогам 2019 года цена на нефть в среднем по году составляла $63 за баррель.

Гладков добавил, что кризис не сильно повлияет на параметры Энергостратегии РФ до 2035 года, поскольку в стратегию закладывались не очень высокие цены на нефть. "Поэтому производственные показатели, скорее всего, сильно меняться не будут", - отметил глава департамента Минэнерго.

Согласно нынешней редакции Энергостратегии РФ, Россия планирует поддерживать добычу нефти и газоконденсата до 2024 года в объеме 556-560 млн тонн, то есть примерно на уровне 2018 года (555,9 млн тонн). До 2035 года нефтедобыча может составить 490-555 млн тонн в зависимости от ситуации на рынке. Добыча газа может увеличиться с 727,6 млрд куб. м в 2018 году до 795,1 - 820,6 млрд куб. м в 2024 году с нарастанием к 2035 году до 859,7 млрд - 1 трлн куб. м.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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