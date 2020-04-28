Миронов заявил, что Набиуллина выступает за ужесточение контроля над МФО

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина поддерживает дальнейшее ужесточение контроля за микрофинансовыми и коллекторскими организациями, но выступает против их запрета. Об этом во вторник сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов по итогам видеоконференции парламентариев с главой ЦБ.

Как отметил Миронов, в ходе совещания он поставил вопрос о запрете деятельности микрофинансовых организаций (МФО). "Сегодня МФО - это полукриминальные ростовщические конторы", - считает депутат. По его словам, он также поддержал инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о запрете коллекторских агентств.

"Сразу хочу сказать ответ Набиуллиной. Она видит все несовершенство, огромное количество проблем, связанных с МФО, но боится, что если их запретить, они уйдут в тень, в подполье, а сейчас худо-бедно они находятся под регулятором. И она выступает за дальнейшее ужесточение требований к МФО и коллекторам, но считает невозможным их ликвидировать", - рассказал глава справороссов, назвав тезис главы ЦБ "ошибочным и спорным".

Миронов и Жириновский неоднократно выступали за полный запрет МФО и коллекторских агентств, в том числе вносили соответствующие законопроекты в Госдуму.