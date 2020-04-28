{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Миронов заявил, что Набиуллина выступает за ужесточение контроля над МФО

При этом лидер справороссов добавил, что глава Центробанка против запрета этих организаций

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина поддерживает дальнейшее ужесточение контроля за микрофинансовыми и коллекторскими организациями, но выступает против их запрета. Об этом во вторник сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов по итогам видеоконференции парламентариев с главой ЦБ.

Как отметил Миронов, в ходе совещания он поставил вопрос о запрете деятельности микрофинансовых организаций (МФО). "Сегодня МФО - это полукриминальные ростовщические конторы", - считает депутат. По его словам, он также поддержал инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о запрете коллекторских агентств.

"Сразу хочу сказать ответ Набиуллиной. Она видит все несовершенство, огромное количество проблем, связанных с МФО, но боится, что если их запретить, они уйдут в тень, в подполье, а сейчас худо-бедно они находятся под регулятором. И она выступает за дальнейшее ужесточение требований к МФО и коллекторам, но считает невозможным их ликвидировать", - рассказал глава справороссов, назвав тезис главы ЦБ "ошибочным и спорным".

Миронов и Жириновский неоднократно выступали за полный запрет МФО и коллекторских агентств, в том числе вносили соответствующие законопроекты в Госдуму.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Реклама на ТАСС
В СФ просят регионы подключить производителей питьевой воды к эксперименту по маркировке
Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию направил письма ряду крупных компаний
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС