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Акционеры Мосбиржи утвердили дивиденды за 2019 год в 7,93 рубля на акцию

Всего на выплату дивидендов было решено направить 18,1 млрд рублей

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Акционеры Мосбиржи приняли решение направить на выплату дивидендов по результатам 2019 года 18,1 млрд рублей или 7,93 рубля на акцию, говорится в сообщении торговой площадки на сайте раскрытия информации.

"В соответствии с рекомендациями наблюдательного совета акционеры приняли решение направить на выплату дивидендов 18,1 млрд рублей, или 7,93 рубля на одну обыкновенную акцию", - сказано в сообщении.

Это соответствует 89% консолидированной чистой прибыли по МСФО за 2019 год. Выплаты дивидендов акционерам состоятся не позднее 22 июня 2020 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 мая 2020 года.

Состав набсовета биржи

Также акционеры утвердили новый состав наблюдательного совета Московской биржи из 12 человек, восемь из которых являются независимыми директорами. Среди них профессор бизнес-школы Сольве Брюссельского университета, независимый директор Пол Бодар, председатель наблюдательного совета Мосбиржи, независимый директор Олег Вьюгин, заместитель председателя набсовета Мосбиржи, неисполнительный директор Андрей Голиков, независимый директор набсоветов "Алтоса" и "Полюс", независимый директор Мария Гордон. Также в состав вошли главный аудитор Банка России, неисполнительный директор Валерий Горегляд, основатель и президент группы компаний FIX, независимый директор Дмитрий Еремеев, заместитель председателя правления Сбербанка России, неисполнительный директор Белла Златкис, генеральный директор DRC Advisors AB, независимый директор Александр Изосимов.

Впервые в набсовет Мосбиржи вошли - независимый консультант, независимый директор Рамон Адаррага, операционный директор компании Gett, независимый директор Максим Красных, заместитель президента - председателя правления банка ВТБ, неисполнительный директор Вадим Кулик и президент Hartmann Holdings, независимый директор Оскар Хартманн.

Акционерами Московской биржи являются около 115 тыс. физических и около 1 тыс. юридических лиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float), составляет 63% и является одним из самых высоких показателей для российских эмитентов.

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