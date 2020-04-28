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Пандемия коронавируса нового типа

Мантуров назвал наиболее пострадавшие из-за пандемии отрасли

По словам главы Минпроторга, речь идет об автодилерах и предприятиях общепита

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 28 апреля. /ТАСС/. Автодилеры и предприятия общепита пострадали из-за пандемии коронавируса больше других отраслей, находящихся в ведении Минпромторга РФ, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

"Предприятия промышленности, особенно кто задействован в производстве продукции для борьбы с коронавирусом, - это одна категория предприятий, которая работает 24/7, у них с загрузкой все хорошо, это очевидно. Что касается предприятий, которые в принципе не имеют даже возможности выйти, - это общепит, например, им хуже всего, потому что они не работают вообще. Общественное питание, непродовольственная торговля. Это сервисы, в том числе и автодилеры", - сказал министр.

Что касается автодилеров, то, по словам Мантурова, сейчас серьезная проблема состоит в том, что пока не все регионы готовы оперативно открыть автосалоны, обеспечивая все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.

По последним данным, автодилеры могут работать только в 44 регионах страны. Причем преимущественно речь идет о ремонте автомобилей и продаже автозапчастей.

Сами дилеры сообщали о возможных массовых банкротствах, а также обращались к правительству и президенту РФ с просьбой выделить субсидии на выплату заработных плат сотрудникам в размере МРОТ.

Общепит и авторетейл вошли в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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