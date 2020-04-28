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Китай вводит новые правила национальной кибербезопасности

Отмечается, что новые меры помогут здоровому развитию национальной интернет-индустрии

ПЕКИН, 28 апреля. /ТАСС/. Китай объявил о введении с 1 июня новых правил кибербезопасности, призванных способствовать "созданию упорядоченного, безопасного и открытого киберпространства и обеспечению национальной безопасности". Соответствующий документ, озаглавленный "Меры по обновлению кибербезопасности", опубликован Управлением по вопросам киберпространства КНР - главным регулятором сферы интернета в стране.

Как отмечают местные эксперты, новые меры призваны "устранить потенциальные риски в области кибербезопасности" и гарантировать здоровое развитие национальной интернет-индустрии. Предполагается, что они скажутся на деятельности как китайских, так и иностранных поставщиков информации и сетевых продуктов и услуг для таких стратегических отраслей, как телекоммуникации, радио и телевидение, энергетика, финансы, дорожное хозяйство и водный транспорт, железные дороги и гражданская авиация.

В документе, который излагает газета China Daily, говорится, что операторы "критически важной информации", которые хотят предоставлять сетевые продукты и услуги для областей, имеющих отношение к национальной безопасности, должны будут проходить соответствующую проверку. При этом должны быть обозначены потенциальные риски для кибербезопасности, связанные с данными продуктами и услугами, имея в виду, например, незаконный контроль над информационными сетями, повреждение их, а также утечку, потерю и повреждение ключевых данных.

"Ранее главным вызовом с точки зрения кибербезопасности была защита личной информации. Теперь интернет-технологии служат широкому кругу отраслей, включая ряд важнейших секторов, тесно связанных с национальной экономикой и общественным развитием", - приводит издание мнение неназванного представителя китайской компании Qi An Xin Group, работающей в сфере промышленной и сетевой безопасности.

Одновременно Управление по вопросам киберпространства КНР объявило о начале двухмесячной кампании борьбы со "злонамеренными аккаунтами" в соцсетях. "Любые аккаунты, которые будут уличены в нарушении закона и соответствующих уложений, будут закрыты, а их операторы - подвергнуты наказанию", - говорится на сайте ведомства.

Как полагают наблюдатели, меры китайских властей по ужесточению контроля в сфере интернета и соцсетей связаны, в частности, с опытом, приобретенным в период борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.

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