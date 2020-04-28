Выплаты на детей получили более 400 безработных жителей Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Более 400 безработных жителей Ставропольского края оформили получение дополнительных выплат на детей. Ежемесячно они будут получат по 3 тыс. рублей, сообщили журналистам во вторник в краевом управлении по информационной политике.

Согласно постановлению правительства РФ, временно безработные граждане в период пандемии получили право на ежемесячные дополнительные выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка.

"По данным министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, сегодня необходимые документы поступили от почти 400 граждан. Выплаты им уже начислены <…> Но есть ограничения. Выплаты может получить только один из безработных родителей", - говорится в сообщении.

Для оформления необходимых выплат жителям края не придется идти в центры занятости или многофункциональные центры. Копии свидетельств о рождении детей принимаются на краевом интерактивном портале службы занятости населения. По данным министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, на конец марта 2020 года в качестве безработных в органах службы занятости населения края были зарегистрированы 10,5 тыс. человек.

В Ставропольском крае на поддержку семей с детьми предусмотрено 16 направлений, из краевого бюджета на эти цели в 2020 году выделено 7,8 млрд рублей. С 15 мая 2020 года в крае начнут принимать заявления на выплаты на детей от 3 до 7 лет. Предполагается, что получателями этих выплат станут более 55 тыс. семей.