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Вопрос поддержки отраслей ТЭК могут поднять на уровень президента России

Помощник руководителя администрации президента России Кирилл Молодцов подчеркнул, что сейчас риски потери рабочих мест в отраслях ТЭК, где занято порядка 1 млн человек, отсутствуют

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Вопрос поддержки отраслей ТЭК, в частности нефтехимии, нефтепереработки, электроэнергетики и нефтесервиса, может быть вынесен на уровень президента России Владимира Путина. Об этом сообщил помощник руководителя администрации президента России Кирилл Молодцов во время онлайн-конференции Тюменского нефтегазового форума.

"Меры поддержки текущих отраслей, которые наиболее пострадали от возникший вирусной инфекции, не учитывают потребности нефтегазовой отрасли, электроэнергетической, нефтехимической, и так далее. Поверьте, что в рамках проходящих сейчас совещаний у президента с отраслями этот вопрос будет поднят и в ближайшее время будет обсужден", - сказал он.

Молодцов подчеркнул, что в настоящий момент риски потери рабочих мест в отраслях ТЭК, где занято порядка 1 млн человек, отсутствуют.

По его словам, возможны меры по субсидированию и корректировке процентных ставок для отраслей ТЭК, налога на имущество, текущих оборотных налогов и даже НДС.

"Эти моменты будут обсуждаться и, возможно, будут приняты какие-то системные решения. Эти вопросы будут обсуждаться на самом высоком уровне", - подчеркнул он.

По его словам, особо сильно в поддержке нуждается нефтеперерабатывающая отрасль.

"У нас демпфер (механизм, который удерживает рост цены бензина в пределах инфляции - прим. ТАСС) работает на интерес бюджета. В этой ситуации, я думаю, вопрос будет поднят и рассмотрен с точки зрения - какое правильное соотношение интересов нефтепереработчиков, розничных сбытовых сетей и интересов бюджета будет отрегулировано. Каким образом этот интерес в краткосрочной перспективе и в долгосрочной будет работать. На этой неделе вы услышите дополнительные новации и позицию президента по этому вопросу", - подчеркнул он.

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